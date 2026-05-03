La Aemet mantiene esta tarde y amplía al lunes el riesgo amarillo por tormentas y lluvias fuertes en La Rioja

Lluvia fuerte de este sábado en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja seguirá este lunes por la tarde en situación de riesgo amarillo por tormentas y lluvias fuertes, mientras que se mantiene ese mismo nivel de aviso para la tarde de este domingo, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología.

De esta manera, en el caso de las lluvias, la situación de riesgo, que se podrá dar en toda la comunidad, se mantiene hasta las 00 horas de hoy, mientras que mañana comenzará a las 13 horas, y se prolongará hasta media tarde, en concreto hasta las 18 horas.

Para ambas jornadas, la previsión apunta a una precipitación acumulada en una hora de 15 mm. La probabilidad de que ocurran estos fenómenos se mantiene entre el 40% y el 70%.

En cuanto a las tormentas, con el mismo ámbito geográfico para toda la comunidad, hoy se mantendrá el aviso también hasta las 00 horas, señalando que pueden ir con granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para mañana, el aviso se dará las mismas horas de comienzo -13 h.- y de final -18 h.- que el de las lluvias; e igual probabilidad del 40-70%, aunque en este caso se especifica que podrán ir acompañadas de chubascos localmente fuertes o muy fuertes.