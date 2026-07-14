El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo supera los 19.000 pasajeros y las 7.000 operaciones en el primer semestre del año

Archivo - Los primeros viajeros de la conexión Barcelona - Agoncillo, el 27 de marzo de 2026, en Agoncillo, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo ha finalizado el primer semestre del año con 19.269 pasajeros, un 69,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las operaciones, en la pista del aeropuerto riojano se contabilizaron de enero a junio 7.242 movimientos de aterrizaje y despegue, lo que significa un 15,5% más que en los mismos meses del año pasado.

En el sexto mes del año la infraestructura riojana ha alcanzado los 1.502 movimientos de aterrizaje y despegue, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado.

Mientras tanto, el tráfico de pasajeros ha registrado 4.824 viajeros, un 108,4% más que en junio de 2025.

AEROPUERTOS GRUPO AENA.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de junio de 2026 con 36.998.573 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025.

Gestionaron 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8% más que en 2025; y transportaron 119.430 toneladas de mercancía, que se mantiene estable respecto al año pasado.

En términos acumulados, en el primer semestre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 189.964.768 pasajeros (un 3,9% más que en 2025); se registraron 1.636.701 movimientos de aeronaves (+3,2%); y se transportaron 739.612 toneladas de mercancía, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2025.

AEROPUERTOS DE AENA EN ESPAÑA.

De enero a junio de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 156.246.234 viajeros (un 3,7% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en el primer semestre del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,5%.

Además, se operaron 1.332.699 movimientos de aeronaves (+4%) y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025.

En el mes de junio, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 31.639.672 pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 266.076 movimientos de aeronaves, un 5,9% más que en junio de 2025, y se transportaron 107.503 toneladas de mercancía, un 0,1% menos que en junio del año pasado.