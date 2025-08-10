AFAMMER crea "Conect@ en Rural", una comunidad online para impulsar la transformación digital de las mujeres rurales

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) ha lanzado "Conect@ en Rural | Red Digital de Mujeres Rurales", una comunidad online que va mucho más allá de ser un simple grupo de Facebook.

Es una red digital de apoyo y contactos, creada específicamente para mujeres que viven en municipios rurales y desean avanzar en su formación digital. Las mujeres que forman parte de esta red podrán difundir sus iniciativas de emprendimiento en entornos online, acceder a oportunidades de empleo digital, descubrir herramientas útiles y compartir consejos para mejorar su desarrollo profesional en el ámbito digital.

Otro de los objetivos principales de esta comunidad es reforzar e impulsar la presencia de mujeres y jóvenes rurales en las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), contribuyendo así a reducir la brecha digital de género en el entorno rural.

Esta acción se enmarca dentro del programa *Conecta en Rural. Mujeres Digitales por la Igualdad* que AFAMMER desarrolla con la subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Además, este grupo busca fomentar la colaboración, el aprendizaje compartido y el empoderamiento digital, proporcionando un entorno seguro, participativo y activo donde las mujeres puedan conectar, crecer y apoyarse mutuamente.

"Queremos ofrecer un espacio digital donde las mujeres rurales puedan compartir conocimientos, recursos y apoyo. No se trata solo de usar tecnología, sino de construir comunidad y generar oportunidades", destaca Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER.

"Cómo acceder fácilmente a esta red digital creada para mujeres rurales"

La Comunidad "Conect@ en Rural" pretende convierte en una herramienta clave para acercar a las mujeres rurales a la transformación digital y al empoderamiento colectivo. A través de esta comunidad podrán:

· Acceder a contenidos formativos y recursos útiles para el empleo y el emprendimiento.

·Descubrir herramientas digitales adaptadas al entorno rural.

·Compartir experiencias, dudas y consejos en un entorno cercano y seguro.

·Establecer vínculos con otras mujeres rurales que comparten objetivos e intereses comunes.

·Participar en temas de debate semanales sobre tecnología, innovación rural, oportunidades laborales y más.

"La plataforma Conect@ en Rural de AFAMMER: una ventana abierta al futuro digital de las mujeres rurales" Unirse a esta comunidad es muy sencillo. Aquellas mujeres residentes en municipios rurales que deseen formar parte de ella tan solo tienen que acceder al siguiente enlace y solicitar su entrada pulsando en el botón "Unirte al grupo": https://www.facebook.com/groups/conectarural

Una vez dentro, las participantes podrán presentarse e interactuar con el resto de mujeres que forman parte de la comunidad. AFAMMER pretende que este grupo se convierta en un espacio seguro, respetuoso y de confianza, donde todas las mujeres rurales se sientan escuchadas, acompañadas y valoradas.

De esta forma, AFAMMER refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades en el medio rural, ofreciendo una red de apoyo activa y útil, donde mujeres de toda España pueden compartir inquietudes, generar alianzas y avanzar juntas en su transformación digital.

Más información: https://www.afammer.es/programa-conecta-en-rural-mujeres-digitales-por-la-igualdad/