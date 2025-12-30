El aforo de Las Gaunas se amplía hasta las 14.500 personas para recibir el 5 de enero a los Reyes Magos en Logroño

Archivo - Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos a Las Gaunas en el Helicóptero del Bhelma III. - ALBERTO RUIZ/ EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño ya se prepara para la llegada de los Reyes Magos el próximo lunes, 5 de enero. La concejala de Festejos, Laura Rivas, acompañada por el representante de la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos, Alberto Aparicio, ha informado este martes sobre los detalles de la recepción de nuestra ciudad a Sus Majestades de Oriente.

Rivas ha recalcado que "un año más, nuestra ciudad se va a volcar para recibir como se merecen a Melchor, Gaspar y Baltasar. Desde el Ayuntamiento de Logroño y los colectivos que colaboran para que este día sea mágico vamos a poner todo nuestro esfuerzo para garantizar que todos los logroñeses y visitantes, pero de forma especial nuestros niños y niñas, vivan una jornada de ilusión y alegría".

Según ha detallado la concejala, a las 9 horas del 5 de enero se abrirán las puertas del Estadio Municipal de Las Gaunas, que contará con un aforo de 14.450 personas. Una cifra que, tras los años de pandemia, se amplía en 900 personas, 50 más que podrán entrar por cada una de las 16 puertas habilitadas al efecto.

Solo quedarán sin uso las puertas 0 -donde como es habitual, se instalará la pantalla gigante para que las personas que han quedado fuera del recinto puedan seguir el acto-, 3 y 6. "Tratamos de llegar al máximo de personas posible -ha afirmado la edil- pero siempre priorizando la seguridad".

Para facilitar la llegada al campo de fútbol, se habilitará un servicio gratuito de autobús lanzadera, que partirá de la parada de la Estatua del Labrador desde las 8 horas, con una frecuencia de 15 minutos aproximadamente, y que se prolongará hasta las 11,30 horas.

Desde el Ayuntamiento, ha dicho Rivas, "aconsejamos a la ciudadanía que acuda a Las Gaunas andando o en transporte público para prevenir atascos en las inmediaciones del estadio", al tiempo que ha rogado "respeto en el orden de llegada a cada puerta, así como colaboración para agilizar en lo posible el acceso a las gradas".

En el dispositivo participará personal de Logroño Deporte, Parque de Servicios, Policía Local, Bomberos de Logroño, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, servicio de limpieza, personal de portería y vigilantes del estadio.

"Desde el Ayuntamiento damos las gracias a todos ellos por su esfuerzo para permitir disfrutar a miles de personas de uno de los eventos más esperados del año", ha apuntado Rivas.

Si no se produce ninguna incidencia, sobre todo desde el punto de vista meteorológico, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Las Gaunas en helicóptero a la hora prevista, 10,30 horas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Ministerio de Defensa con su Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma III).

Tras aterrizar, recibirán de manos del alcalde, Conrado Escobar, una carta con los deseos para la ciudad, y darán una vuelta completa al campo saludando a los niños y niñas allí congregados.

Tras la visita de sus majestades, habrá un reparto de chocolate caliente junto a la puerta 3 del estadio.

VISITAS Y SALUDO DESDE EL AYUNTAMIENTO.

A continuación, los Reyes Magos realizarán visitas a diferentes instituciones y organismos benéficos.

La primera de ellas será en el Palacete del Gobierno de La Rioja, donde el presidente autonómico, Gonzalo Capellán, les trasladará también los deseos para La Rioja.

Sus Majestades visitarán también la planta de Pediatría del Hospital San Pedro, la Residencia Santa Justa, la Cocina Económica o la asociación YMCA.

Y como novedad, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los niños y niñas desde el balcón del Ayuntamiento después de participar en el tradicional reparto del Roscón Solidario (actividad realizada gracias a la colaboración de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja). Este esperado momento tendrá lugar en torno a las 13 horas.