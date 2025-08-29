#Agostoclandestino Convoca Un Recital De Poetas Riojanos En Colaboración Con La Asociación De Poetas De Rincón De Soto - AGOSTO CLANDESTINO

LOGROÑO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

#agostoclandestino convoca un recital de poetas riojanos en colaboración con la Asociación de Poetas de Rincón de Soto. Aunque pudiera parecer suficiente argumento para la realización de este encuentro, no es solo la lucha contra la despoblación o contra la desigualdad social de nuestros pueblos, que también forman parte del debate, sino la reivindicación de la vida, la realidad y la cultura propias de los pueblos riojanos.

Localidades como Rincón de Soto demuestran su vigor durante los veranos riojanos, frente a la aparente rutina y silencio en que parecen sumirse el resto del año. La poesía no es ajena al contexto en el que se escribe, y este encuentro cobra importancia porque abre espacios para el diálogo y el encuentro en esos territorios vivos que son los pueblos

La poesía rural representa mucho más que un género literario, es un auténtico motor cultural y social en la España profunda, un espacio de memoria, identidad y esperanza que articula y da voz a comunidades muchas veces invisibilizadas. La cultura poética en estos ámbitos fortalece el arraigo, revitaliza los espacios públicos y conecta generaciones, reafirmando que la palabra es palanca de resistencia y futuro. Este encuentro en Rincón de Soto se sitúa en esa tradición viva, demostrando que la poesía también late con fuerza en la España rural, multiplicando sus voces y emanando belleza y compromiso social desde lo local hacia lo universal.

La Asociación de Poetas de Rincón de Soto es una entidad cultural activa en La Rioja que ha colaborado en eventos poéticos diversos, como el festival Agosto Clandestino. Este festival incluye recitales como el que se va a realizar en Rincón de Soto, donde participan poetas locales y se promueve la poesía con un micro abierto para los asistentes, dando cabida a todos los que quieran leer sus propios poemas o sus versos favoritos.

La asociación también es reconocida por su implicación social, habiendo entregado donaciones para causas como la investigación sobre el cáncer de páncreas, demostrando un compromiso con la comunidad más allá del ámbito literario. Su actividad se desarrolla principalmente en la Casa de Cultura de Rincón de Soto, que funge como sede y espacio de referencia para sus actividades culturales y poéticas.

Durante la velada en Plaza de la Abadía, se abrirá el micrófono a todas aquellas personas que quieran compartir su palabra, fomentando un espacio abierto de comunidad y creación.

Participarán las y los poetas Gina García, Sonia Andújar, Luis Miguel Oraá, Eva Moreno Llorente, Enrique Cabezón, Ramón Vega Alfaro, Carlos Martín, Mª Remedios Calvo Marrodán, Javier Jiménez, Mª Dolores Fernández Peñalva o Madelayne Pérez Sánchez, entre otros.