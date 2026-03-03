Agotado el presupuesto de dos millones en ayudas para la compra de vehículos

Archivo - Vehículos en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado de que se ha agotado el presupuesto de dos millones de euros previsto para las ayudas a la compra de vehículos publicado el pasado 15 de diciembre y que se había previsto hasta junio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobinerno, Domínguez ha recordado que, el 15 de diciembre del pasado año 2025, se publicó la convocatoria, por parte de la Agencia de Desarrollo Económico, "para que los riojanos pudieran cambiar su vehículo y, de esta manera, ayudar al sector de la automoción".

Estas ayudas, dotadas con dos millones de euros, estaba previsto que tuvieran su desarrollo hasta el mes de junio de este año, pero "se ha agotado ya el presupuesto atendiendo al número de solicitudes".

"Por eso hoy nos ha informado la consejera de Economía", Belinda León, "de que declaramos cerrada la convocatoria".

Estas ayudas permitían incorporar hasta 2.500 euros de ayuda de dinero público para que cada beneficiario pudiera adquirir y cambiar su vehículo, que además se unía a los 1.500 euros que aportaba cada uno de los concesionarios.