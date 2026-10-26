Los agricultores y ganaderos riojanos han percibido ya más del 70 % del anticipo de la PAC

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LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores y ganaderos españoles han percibido ya más del 70 por ciento del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) desembolsado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a las comunidades autónomas.

El pago anticipado de 2.691 millones de euros se prolongará hasta el 30 de noviembre. El FEGA ya ha transferido a las comunidades autónomas 2.417 millones de euros, de los que los agricultores y ganaderos españoles han percibido ya más de 1.850 millones de euros.

En concreto en La Rioja, la estimación de pago hasta el 30 de noviembre de estas ayudas ascienden a 17,7 millones de euros.

El ritmo de ejecución es bueno y permite a los productores contar con mayor liquidez para afrontar los gastos para la siembra de otoño.

La Comisión Europea ha autorizado elevar hasta el 75 por ciento el anticipo de los pagos de las ayudas directas por el conflicto en Oriente Medio, que ha impactado en los precios de la energía y de los fertilizantes.