Agricultura activa la convocatoria de ayudas dirigida a las explotaciones ganaderas afectadas por la tuberculosis bovina

Archivo - Varias vacas comen en una granja - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 23, la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que se aprueba la convocatoria pública para 2026 de las ayudas dirigidas a las explotaciones ganaderas de La Rioja afectadas por tuberculosis bovina, que cuenta con una dotación de 60.000 euros.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, que se acogen al régimen de mínimis, las explotaciones que hayan registrado al menos un resultado positivo por tuberculosis bovina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La cuantía de las ayudas se establece en 30 euros por hembra de vacuno de más de 12 meses inscrita en el Sistema de Trazabilidad Animal (SITRAN) a 1 de enero del año en curso, y en 3 euros por hembra de caprino registrada en ese mismo sistema y fecha.

El Gobierno de La Rioja tiene como objetivo compensar las pérdidas económicas derivadas de las consecuencias impuestas por la detección de casos positivos de tuberculosis bovina, una enfermedad que obliga a adoptar medidas de control que afectan directamente a la actividad productiva de los ganaderos.

El plazo de la presentación de las solicitudes de ayuda será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOR de la Resolución, y deberán tramitarse junto con la documentación exigida a través de la web del Gobierno de La Rioja: https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=25295 La Consejería de Agricultura continuará trabajando en el marco del Foro regional de Sanidad Animal para implementar medidas que permitan reducir la incidencia de la enfermedad en la cabaña ganadera.

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia para avanzar en el control y erradicación de la tuberculosis bovina, mejorar la sanidad animal y reforzar la bioseguridad en las explotaciones.