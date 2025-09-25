Agroseguro abona 6,6 millones a viticultores de La Rioja por los siniestros registrados en viñedo en la campaña 2025

Archivo - Daños en La Rioja por la última granizada - POR LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agroseguro ha abonado este jueves, 25 de septiembre, un total de 6,6 millones a los viticultores de La Rioja en concepto de indemnizaciones por los siniestros registrados en el viñedo en la campaña 2025, según ha informado la entidad en un comunicado.

En total, Agroseguro ha abonado este jueves cerca de 40 millones de euros a los viticultores españoles afectados por la incidencia de los "graves pedriscos" que hicieron acto de presencia de forma temprana (abril) e intensificaron su presencia y gravedad a partir de mayo.

La estimación final de indemnizaciones ronda los 70 millones con más de 140.000 hectáreas siniestradas en todo el país. La sociedad aseguradora ha informado al respecto de que la evaluación de daños, realizada con la participación de 166 peritos, "se encuentra muy avanzada" a falta de las zonas y producciones más tardías.

Según ha recordado la compañía, los meses de junio y julio resultaron "especialmente dañinos" con "constantes tormentas en numerosas regiones vitivinícolas" del país.

La campaña 2025 se ha visto marcada por la incidencia de graves pedriscos que hicieron acto de presencia de forma temprana (abril) e intensificaron su presencia y gravedad a partir de mayo.

En concreto, los meses de junio y julio resultaron especialmente dañinos, con constantes tormentas en numerosas regiones vitivinícolas del país: Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), La Rioja, Castilla y León (Valladolid, Burgos), Comunidad Valenciana (Valencia), País Vasco (Álava), Navarra y Aragón.

En particular, la entidad indica que "merece especial mención el paso de una DANA el 11 de julio, que, tanto por su intensidad como por la extensión y el valor de la producción afectada, provocó importantes daños en viñedos de La Rioja y en la comarca de la Rioja Alavesa".

Además, como es habitual, también se han recibido siniestros provocados por el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, como alguna helada puntual, daños por lluvia e inundación, viento, incendio o los provocados por la fauna, así como los registrados en instalaciones o en plantones.

En concreto, las indemnizaciones a viticultores en La Rioja superarán los 16 millones de euros en la actual campaña. A mediados de agosto, Agroseguro realizó un primer pago adelantado de 2,9 millones a explotaciones con daños masivos en sus producciones, a los que hoy se suman otros 6,6 millones de euros.

El mayor importe abonado este jueves ha sido para los viticultores deCastilla-La Mancha, con 19,2 millones de euros de los que 6,5 millones corresponden a productores asegurados en Ciudad Real, 6,1 millones a los de Albacete, 3,5 millones a los de Cuenca y 3,1 millones a los de Toledo.

Agroseguro también ha pagado hoy indemnizaciones a viticultores de la Comunidad Valenciana (3,2 millones), Aragón (2,9 millones), Castilla y León (2,4 millones), Navarra (1,5 millones), Extremadura (1,3 millones), y cantidades menores a productores asegurados en Andalucía, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Región de Murcia.