La Agrupación Socialista de Calahorra lamenta el fallecimiento de su histórico militante Felipe Sánchez Valparis

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Calahorra ha lamentado este viernes el fallecimiento "de nuestro compañero y amigo" Felipe Sánchez Valparis, a la edad de 76 años".

Como señalan en un comunicado, "con profundo pesar, la gran familia socialista calagurritana hoy despide a Felipe Sánchez Valparis, histórico militante de nuestra agrupación, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra entre los años 1991 y 1995, y entre 1996 y 1999".

Recuerdan, igualmente, que "ostentó el cargo de secretario de Participación Ciudadana de la Agrupación Socialista de Calahorra en 1988, secretario de Organización de la Ejecutiva Local entre 1991 y 2004 y entre 2007 y 2012, vocal de la ejecutiva entre los años 2012 y 2017; y secretario de acción electoral de la Ejecutiva Local desde 2017 hasta la actualidad".

Añaden que "además de su faceta política, Felipe ha sido un activo colaborador en diferentes entidades y clubes deportivos de la ciudad, destacando su altruista labor en el Banco de Alimentos, y en el Club Deportivo Calahorra".

"Los y las socialistas calagurritanas echaremos siempre de menos su constante apoyo, trabajo y consejo, y su siempre incansable defensa de los valores del PSOE. Desde la Agrupación Socialista de Calahorra, queremos trasladar nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos", finalizan.