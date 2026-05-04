La AIER mejora la eficiencia energética de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre La Rioja - AIER-FER

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Instaladoras de La Rioja (AIER), integrada en la FER, ha vuelto a activar su compromiso social con otra edición del proyecto 'Energ-éticamente Sociales', que ha generado una inversión de más 45.000 euros de las empresas del sector para la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre La Rioja, el único centro profesional de tratamiento residencial sin ánimo de lucro para personas con problemas de adicción que existe en La Rioja. Estos recursos se han basado en la aportación de materiales, donaciones económicas y horas de trabajo de personal técnico.

El proyecto ha permitido la instalación en el centro residencial de un sistema de autoconsumo fotovoltaico en el tejado del edificio, compuesto de 44 módulos de 505 Wp y un inversor de 20 kW.

Todo ello genera un autoconsumo instantáneo estimado del 55 por ciento, consumo que se verá minorado de su factura actual. Además, se ha incorporado un sistema de almacenamiento energético mediante una batería de 9 kWh, que acumula la energía generada y mejora la autosuficiencia energética del centro.

El proyecto ha conseguido, además, un segundo hito: la climatización eficiente de dos salas comunes donde se desarrollan actividades clave de terapia, acompañamiento y formación. Todo esto supone un avance, no solo por la mejora en términos de eficiencia energética y reducción de costes, sino también por el impacto directo en el bienestar de las personas que viven y desarrollan su proceso de recuperación en la comunidad terapéutica.

DESDE 2018 SIENDO 'ENERG-ÉTICAMENTE SOCIALES'

El proyecto, que ha llevado por lema 'Alud de Esperanza', forma parte de la campaña solidaria 'Energ-éticamente Sociales', impulsada por la AIER desde 2018, y que tiene como objetivo 'ayudar a los que ayudan', poniendo al servicio del tercer sector los recursos y conocimientos del sector instalador.

Fruto de esta colaboración, Proyecto Hombre La Rioja ha impartido recientemente una charla sobre adicciones en la propia FER para informar sobre las diferentes manifestaciones de esta problemática en los entornos de trabajo, con el fin de ayudar a prevenirlas, identificarlas y tratarlas. Esta acción formativa es otra muestra del beneficio recíproco que supone la alianza.

A lo largo de estos años, se han desarrollado actuaciones en entidades como Cáritas La Rioja, APIR, Banco de Alimentos, Fundación Pioneros, Cruz Roja, Asprodema y FARO La Rioja, consolidándose como un referente de colaboración entre empresa y acción social en la comunidad y entre las sectoriales empresariales de todo el país.

PROYECTO HOMBRE LA RIOJA

La Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja, nombre oficial de Proyecto Hombre La Rioja, abrió sus puertas en 1990 para dar respuesta a una realidad compleja que afecta no solo a quienes sufren una adicción, sino también a sus familias y a su entorno. En 2025, la entidad celebró su 35.º aniversario, una conmemoración que ha servido para reconocer el camino recorrido y reafirmar su compromiso con las personas que necesitan recuperar el control de su vida.

A lo largo de su trayectoria, la sociedad se ha transformado y, con ella, también el perfil de quienes acuden en busca de ayuda. Cualquier adicción o conducta adictiva, ya esté relacionada con sustancias, el juego o la tecnología, puede alterar gravemente la vida de una persona, deteriorar sus relaciones familiares y sociales, afectar a su salud y comprometer su situación laboral.

Treinta y cinco años después de su fundación, Proyecto Hombre La Rioja sigue creyendo en la capacidad de cada persona para superar su adicción y en la fuerza del equipo de profesionales y voluntariado que la acompañan.

Para ello cuenta con un centro de día, donde ofrece tratamiento ambulatorio, y una comunidad terapéutica, el único centro profesional de tratamiento residencial sin ánimo de lucro para personas con problemas de adicción que existe en La Rioja.