Alba asegura que el San Pedro cuenta "con salud para atender sin miedo el embate de la pandemia"

Uruñuela ve "rancio y sobrepasado centrar la Educación en la evaluación de materia"

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Sara Alba, ha asegurado hoy que el Hospital San Pedro cuenta "con salud para atender, sin miedo, el embate de la pandemia".

Alba ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a varias preguntas relacionadas con su consejería. Así, el portavoz popular Jesús Ángel Garrido ha creído que hay un "auténtico clamor en contra de su gestión", y eso significa, ha indicado, "que es rematadamente mala".

A esto ha añadido que su palabra "no vale nada"; y "parece sintomático que sus colaboradores hayan abandonado su puesto". También le ha preguntado "si no cree que le viene grande el puesto".

Ha querido saber qué opina la consejera de las últimas publicaciones sobre su gestión, y Alba le ha respondido: "No hemos venido a opinar sobre las noticias, hemos venido a gobernar", añadiendo que "los medios de comunicación dan su interpretación sobre los hechos".

Alba ha recriminado a los populares que "no miran al retrovisor, donde hay un panorama catastrófico". Les ha recriminado: "Hubieramos colapsado con las dieciseis UCIS que nos dejaron".

La atención primaria también ha sido origen de conflicto entre Garrido y Alba, al recordar el primero la carta que entregaron los profesionales de Atención Primaria, diciendo que estaban "en estado critico", y asegurando "que no había proyecto" y, por eso, se marchaban los profesionales.

Alba ha insistido en que la Atención Primaria "necesita una reforma estructural y requiere un acuerdo de Estado". Ha señalado que, en tres años, habrá sesenta plazas más, que corresponden a veinte residentes cada año.

El diputado del PP Carlos Cuevas ha subido el tono acusando a Alba de cesar a la supervisora de Enfermería de Urgencias por no informarle de las concentraciones. "Su política provoca muerte y sufrimiento", le ha espetado.

Alba ha dicho que este año "va a haber 204 profesionales en urgencias", lo que supone, ha añadido: "Contrataremos 43 más este año".

"Hoy el Hospital San Pedro avanza hacia un servicio moderno de Urgencias, con una ampliación del número de boxes, de 35 a 42, todo esto con dialogo", ha dicho.

EDUCACIÓN

En materia de Educación, Ciudadanos ha preguntado por el pago de los bonos infantiles y el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha avanzado que se hará efectivo "la semana que viene, probablemente el miércoles", 28 de octubre.

El portavoz del Ciudadanos, Pablo Baena, ha reprochado que el curso comenzó en septiembre, destacando lo "importante" que es para las familias que se les concedan los 350 euros "antes de tomar la decisión; y la decisión ya la han tomado"

Uruñuela ha explicado que se han mantenido las ayudas del año pasado pese a disminución de matrículas. Ha indicado que faltaba por hacer la liquidación del año anterior, y el 16 de septiembre se hizo el cuarto pago y ultimo.

A partir de ahí, se acometió la convocatoria de este curso, con un presupuesto de 12,4 millones de euros, y se mantiene la gratuidad para municipios de menos de 5.000 habitantes y, a la vez, se incorpora el segundo ciclo, de niños de uno a dos años.

Ha reprochado a Baena que les llame guarderías. "No son guarderías porque no es un sitio donde se depositan, se les empieza a educar". Le ha acusado de no decir la verdad, ya que el Gobierno conoce las plazas.

Se trata, ha relatado, de 4.600 puestos escolares autorizados,

4.105 susceptibles de bono y 464 unidades. Ha añadido que se va a mantener abierta la convocatoria porque muchas familias se matriculan a lo largo del curso.

Por su parte, el popular Gregorio Jesús Pérez Ligero ha creído que no hay dialogo ni consenso en Educación y "así sólo hacemos nacer sistemas educativos fracasados". Ha preguntado por los criterios de evaluación (que permiten pasar con suspensos), cuestionando si se estimula el esfuerzo.

Para Uruñuela es "rancio y sobrepasado centrar la Educación en la evaluación de materia", cuando lo importante es "la consecución de objetivos; saber aplicar lo que he aprendido a situaciones reales de la vida".

Ha creído que "lo importante es saber utilizar los conocimientos " y "todas las evaluaciones internacionales se centran en competencias, no en materias".

También ha visto que los resultados son responsabilidad también de la Administración y de los profesores. "Vamos a rechazar la imagen de que el buen profesor es duro", porque "es el que consigue que todos los alumnos salgan adelante".