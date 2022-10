Alberto Bretón no acudirá esta tarde al Comité Ejecutivo, ni a la Junta Directiva del PP que clausura Cuca Gamarra

LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

El parlamentario del PP de La Rioja, Alberto Bretón, que anunció su intención, en abril de 2021, de optar a la presidencia de los 'populares' riojanos, ha decidido no acudir ni al Comité Ejecutivo, ni a la Junta Directiva Regional, que se reúne desde las 19,00 horas, en Logroño, y que clausura la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. En la reunión se va a elegir al nuevo presidente de la formación que sustituirá a José Ignacio Ceniceros.

A través de varios mensajes en Twitter, Bretón ha recordado que "desde hace más de dos años vengo defendiendo la necesidad de una nueva dirección en el PP de La Rioja, fruto de la libre opinión de los afiliados expresada en un Congreso Regional".

"Hoy tras la reunión de los órganos de gobierno del PP, tendremos una dirección provisional con un presidente no elegido por los afiliados y un candidato designado sin contar con la opinión de los militantes de este partido", ha añadido.

Para concluir, ha indicado que "no puedo compartir, y así lo quiero transmitir, esta forma de gestionar el partido y seguiré defendiendo la necesidad de un Congreso Regional".

TAMPOCO ACUDIÓ AL COMITÉ DEL 13 DE OCTUBRE

Bretón ya decidió el pasado jueves, 13 de octubre, no asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Regional, que aupó al exconsejero de Educación, Gonzalo Capellán, como candidato del PP a las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

La decisión de Bretón se basaba en que no iba a "participar en ninguna fórmula de elección que esté al margen de la voz de la militancia, y de lo reglamentariamente previsto en nuestros Estatutos". "He tomado esta decisión por coherencia con lo que defiendo, por respeto a nuestros 2.500 afiliados y por mi compromiso con todos los alcaldes, portavoces y concejales que me han dado su apoyo incondicional", concluyó el diputado regional.