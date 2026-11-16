Alberto Núñez Feijóo protagoniza este martes un acto público del PP en Riojaforum en Logroño

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular (PP) - Nacho Cubero - Europa Press

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este martes, 17 de noviembre a las 19,00 horas, un acto público del Partido Popular en Riojaforum.

Se trata del acto central de la campaña electoral del PP en La Rioja para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre y, además de Núñez Feijóo, intervienen la cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, y el presidente regional del partido, Gonzalo Capellán.

Los tres explicarán a los riojanos las principales claves del programa electoral del Partido Popular recogidas en el documento 'Reconstrucción Nacional', un proyecto "claro y con compromisos concretos para la España de las próximas décadas, que nace para exponer ante los españoles lo que hará un gobierno del Partido Popular para reparar el daño ocasionado a nuestro país en los últimos ocho años por el gobierno central socialista, y abrir una nueva etapa de avances y progreso en la historia de nuestra nación".

GESTIÓN, RIGOR Y EXPERIENCIA

Las candidaturas con las que el Partido Popular de La Rioja concurre al Congreso y al Senado aúnan "gestión, rigor y experiencia". Están integradas por personas de "reconocida solvencia profesional y demostrada vocación de servicio público, que atesoran trayectorias llenas de compromiso con nuestra comunidad autónoma", han señalado los populares.

Cuca Gamarra, Vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, es quien encabeza la candidatura al Congreso, junto a Alberto Galiana, ex consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja; Mónica Arceiz, alcaldesa de Calahorra, y Jesús Ángel Garrido, ex director general de Fondos y de Relaciones con la UE del Gobierno de La Rioja y también de Tributos.

Por su parte, Javier Merino encabeza la lista al Senado, en la que figura como número dos la senadora durante esta legislatura, Mar San Martín, y como número tres el también senador y alcalde de Lagunilla del Jubera, Carlos Yécora.