El alcalde aboga por "combatir los prejuicios y los estereotipos para que Logroño siga siendo la ciudad abierta que es"

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza ha abogado este jueves por "combatir los prejuicios y los estereotipos para que Logroño siga siendo la ciudad abierta que es" y ha afirmado que la diversidad "nos enriquece".

Ha efectuado estas declaraciones durante la presentación del encuentro que el periodista y activista Moha Gerehou ha mantenido esta mañana en el auditorio municipal con estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad de distintos centros de Logroño, así como jóvenes de Cruz Roja y de la asociación Igual a Ti.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, celebrado el pasado lunes 21 de marzo, el periodista y activista Moha Gerehou ha protagonizado hoy un acto de sensibilización con cerca de 600 jóvenes de centros de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad sobre "Cómo ser antirracista".

En este encuentro, desarrollado en el Auditorio Municipal de la mano de la Estrategia Logroño Intercultural, Gerehou ha cuestionado con humor, ironía y crítica los prejuicios y estereotipos raciales que dificultan la convivencia en diversidad, funcionando como factores de discriminación.

El acto, en el que se ha hecho partícipes a los asistentes, lo ha abierto el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien se ha dirigido a los jóvenes presentes para abogar por "combatir los prejuicios y los estereotipos para que Logroño siga siendo la ciudad abierta que es", al tiempo que ha afirmado que la diversidad "nos enriquece".

Moha Gerehou (1992) nació en Huesca y tiene orígenes en Gambia, país del que sus padres emigraron hace más de treinta años. En Madrid se formó como periodista y entró a formar parte de eldiario.es, donde gestiona las redes sociales y crea contenido relacionado con el racismo y las migraciones.

Militó durante varios años en SOS Racismo Madrid y fue su presidente de 2016 a 2018. Ha participado también en el libro colectivo "Lost in media: migrant perspectives and the public sphere".

Además, es orador en los campus de las universidades de Siracusa y de Stanford en Madrid y autor del monólogo "Cómo sería mi vida si fuera un negro de película", donde pone en evidencia los estereotipos raciales sobre la población negra en películas, series, anuncios y fotografías, desmontándolos desde el humor, la ironía y la crítica.

Este evento forma parte de las actuaciones recogidas en la Estrategia Logroño Intercultural, que tiene entre sus retos la mejora de la convivencia desde la perspectiva de la interculturalidad en todos los ámbitos de la ciudad, así como promover una interacción positiva entre la diversidad existente.