El alcalde de Logroño defiende la plantación de arbolado como medida para que la ciudad sea sostenible y saludable - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Contado Escobar, junto al concejal de Medio Ambiente, Jesús López, y la concejala del Distrito Sur, Laura Arrieta, ha participado esta mañana en la plantación de árboles en el entorno del Parque del Camino impulsada por el Ayuntamiento y que han llevado a cabo unos 70 escolares de Primaria del CEIP El Arco. Concretamente, los estudiantes han participado en la plantación de 30 Pinus halepensis, 20 Quercus Ilex ballota y 100 Retama sphaerocarpa.

Escobar ha destacado que "Logroño continúa avanzando en el camino de la sostenibilidad y, en este caso, lo hace de la mano de quienes muchas veces están más concienciados con el cuidado del medio ambiente, nuestras generaciones más jóvenes".

"Desde el Ayuntamiento hemos impulsado la Estrategia 'Logroño Circular', que entre sus objetivos apuesta por el marco 3-30-300, es decir, 3 árboles por ciudadano, un dosel vegetal del 30% y que todo logroñés tenga un espacio natural a no más de 300 metros", ha señalado el alcalde.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento está llevando a cabo la plantación de 1.000 árboles nuevos en la ciudad en el periodo 2026-2027.

"Somos muy conscientes de que esta es una de las mejores acciones que podemos llevar a cabo para que nuestra ciudad sea cada vez más verde y saludable. La plantación de árboles contribuye a regular la temperatura y la humedad en nuestra ciudad, suponen un sumidero de CO2 otros contaminantes, nos protegen de la contaminación acústica, son fuente de oxígeno, nos ayudan a descontaminar suelos y agua y son la base de los espacios bioclimáticos ante olas de calor", ha detallado.

Así, ha hecho hincapié en que "la plantación de arbolado es una de las principales medidas con las que conseguimos mejorar la calidad del aire y la salud pública".

En este sentido, ha explicado que "la calidad del aire en Logroño es una de las mejores de entre las ciudades españolas, según estudios a partir de los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, IQAir y AEMET. Logroño cumple con la normativa vigente sobre calidad del aire en la ciudad, que es muy buena en cuanto a valores de CO2 y otros contaminantes".

PARQUE DEL CAMINO

El parque del Camino se inauguró en febrero de 2025 y cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de tipología forestal. Es el primero de la ciudad en el que la estrategia de circularidad se aplica con carácter integral. Incluye un sistema de drenaje que absorbe parte de las situaciones pluviométricas excepcionales, por medio del retorno de aguas en las acequias existentes. Las parcelas funcionan como balsas inundables, mejorando las características edafológicas del suelo y manteniendo un eje ecológico y de humedal.

La circularidad también se cuida desde el punto de vista de las plantas que lo componen: especies vegetales autóctonas, resistentes a episodios de sequía, con gran capacidad de absorción de emisiones de gases de efecto invernadero y que permitirán a medio plazo la creación de bosquetes arbóreos que reduzcan los efectos de las olas de calor; de igual forma, se integran especies vegetales capaces de impulsar la polinización natural (aromáticas, vivaces, y otras floraciones espontaneas). Aprovecha la energía de origen solar para iluminar el parque y dar continuidad a su uso.

El mobiliario se ha realizado con polímeros reciclados y maderas de origen sostenible, y se ha aprovechado el valor del suelo como elemento biológico vital, sin necesidad de acometer otro tipo de obras.

"Entre otros beneficios, este parque nos aporta un pulmón verde para la ciudad, un nuevo bosque natural y fuente biofílica, un aumento de la biodiversidad en flora y fauna, restauración ecológica y reducción del efecto 'isla de calor' en la ciudad", ha destacado el alcalde, quien ha sumado también el contiguo Parque de las Tejeras como parte de este pulmón verde que ha ganado la zona sur de la ciudad.