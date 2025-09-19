El alcalde de Logroño desea un "feliz" San Mateo a logroñeses y visitantes: "La ciudad os espera"

"San Mateo se disfruta, se vive y se siente aquí, en la calle"
LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha deseado -apenas 24 horas antes de que estalle la fiesta en la capital- unas felices fiestas de San Mateo 2025 que aglutinarán -en una semana- alrededor de 300 actividades repartidas por toda la ciudad.
En un vídeo institucional, Escobar ha querido dirigirse "a todos los logroñeses y logroñesas, a los que nos visitáis, a los que tengáis pensado venir" para recordarles "que la ciudad os espera".
El alcalde ha recordado que habrá actividad "desde el casco antiguo a todos y cada uno de los barrios". Todo gracias a una programación musical "que nos hace únicos" pero también con muchos actos con los que "compartir nuestras tradiciones" como "ese inmortal Gorgorito que nos hace cada día un poquito más felices".
"Queremos, lo más importante, compartir con todos vosotros esa alegría que llevamos dentro. Queremos, de alguna manera, daros la bienvenida y compartir esa cordialidad que nos caracteriza".
Pero -como ha querido incidir- "donde vamos a disfrutar de verdad, donde vamos a vivir, donde vamos a sentir lo que marca nuestra tradición, lo que marca nuestro presente y proyecta nuestro futuro es en la calle. San Mateo se disfruta, se vive y se siente aquí, en la calle".