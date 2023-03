Alcalde Logroño dice que "aparcar gratis y debajo de casa ya no puede ser" aunque ve "quizá necesario" algún párking más

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha afirmado este jueves en el pleno municipal que "aparcar gratis y debajo de casa ya no puede ser". Así lo ha dicho para finalizar el debate sobre una moción planteada por el PP respecto al estacionamiento en el solar de Enfermería. Con todo, el primer edil ha abierto la puerta a que "quizá pueda ser necesario" algún párking subterráneo más en la ciudad "a precio razonable".

La moción, en la que el concejal del PP Pablo Santaoalla ha cuestionado sobre el acondicionamiento del aparcamiento de Enfermería, ha sido rechazada con los votos en contra de los Grupos del equipo de Gobierno municipal -PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano- y el 'sí' de Partido Popular, Ciudadanos y de los dos concejales no adscritos.

Como ha apuntado Santaoalalla en su defensa de la propuesta, "hace tiempo, en 2019, ya planteamos una moción para un aparcamiento disuasorio en esta zona, y se nos dijo que era fomentar el coche, nos pusieron en el lado más negro".

Sin embargo, ha recordado que, cuando empezaron las obras del eje ciclista en la calle Duquesa de la Victoria, "ya empezaron a hablar de un aparcamiento compensatorio". "Haber cómo defienden hoy que, tres años y medio después, se vaya a hacer y más cuando se trata de una parcela que es y va a seguir siendo del Gobierno de La Rioja", ha dicho.

Como ha añadido el portavoz del PP, Conrado Escobar, "estamos asistiendo a un sainete en el seno del equipo de Gobierno" por la diferencia de pareceres en el seno de tripartito y ha defendido que la ciudad "necesita hasta 700 aparcamientos, frente a sus experimentos en movilidad".

En el turno en contra de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha afirmado "no haber entendido nada de la moción", mientras que, por UP, José Manuel Zúñiga se ha mostrado en contra "porque ayer ya dio respuesta el alcalde a casi todo", si bien ha mostrado su preferencia por instalar un parque en la zona.

Para el concejal del Desarrollo Urbano Sostenible, el socialista Jaime Caballero, la moción "no tiene sentido, es anacrónica y no aporta absolutamente nada", mientras que ha explicado que "lo más complicado era el cambio de usos", algo ya logrado, y por lo que ayer se dio a conocer la apertura de parte del estacionamiento, con 60 plazas. Ha asegurado, además, rebatiendo a los 'populares', que "no veo ningún problema en el número de plazas de aparcamiento en la ciudad".

Por el contrario, en el turno a favor de la propuesta, la concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha mostrado su sorpresa por los argumentos contrarios a la moción y ha criticado que "ahora resulta que va a ser un aparcamiento sostenible, ya no es un almacén de coches" y que "han tenido que pasar más de dos años para abrir un candado de un solar".

En su intervención para cerrar el debate, Pablo Hermoso de Mendoza ha detallado que el solar "estaba cerrado desde 2017 porque no era posible utilizarlo para nada que no fueran usos sanitarios", si bien ha reseñado que esta situación ahora, gracias a una modificación en la normativa de la Seguridad Social, "ha cambiado".

Igualmente, ha apuntado que se pidieron las dos parcelas implicadas "sin saber que una ya estaba cedida al Gobierno de La Rioja, que atendió nuestra petición de inmediato precisamente porque el cambio en la norma permite ahora sí abrir la verja y sí que nos parecía necesario abrirlo de forma compensatoria y provisional".

Hermoso de Mendoza ha argumentado que "hay mucho aparcamiento en Logroño, y mucho aparcamiento subterráneo, pero aún se quiere aparcamiento debajo de casa y gratuito y eso es lo que no puede ser. Va a haber que aparcar un poco más lejos, darse un paseo, y a mí eso me parece convivir".

"Quizá sí que sean necesarios algunos aparcamientos subterráneos más a precio razonable, como el de Marqués de Larios y otras 180 plazas más que van a estar, incluso puedes ser necesario construir alguno más", ha afirmado el alcalde, sin especificar más al respecto.

Por otro lado, en el capítulo de las mociones, se ha aprobado una presentada también por el PP, "solicitando el establecimiento de la paz, convivencia y el derecho internacional con motivo del primer aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia".

Una propuesta que solo ha votado en contra UP, por considerar, como ha dicho su portavoz Amaia Castro, que "falta la pata de la diplomacia ante una guerra enquistada", y con la crítica del PSOE, ya que, en palabras de su edil Eva Loza, es una moción "pueril y ridícula" que ha señalado que debería haberse tramitado como declaración institucional -algo imposible, le han recordado desde el PP, ante la falta de unanimidad al respecto-.

PREGUNTAS.

Por último, en el capítulo de preguntas, el PR+ ha planteado una cuestión sobre la sirena de El Espolón, "que dejó de sonar en mayo de 2021" y cuya recuperación "está cayendo en el olvido". Algo que ha negado el concejal de Patrimomio, Adrián Calonge, quien ha defendido que "estamos trabajando en varios frentes" al respecto.

También el PR+ ha preguntado por los murales y vidrieras de la antigua estación del tren, que, como ha apuntado igualmente Calonge "están a la espera de presupuesto", mientras que están en custodia de Adif "que vela por su buen estado y las guarda con mimo en la nueva estación".

Sobre la futura ordenanza de terrazas ha preguntado el PP, ya que "no hay avances desde 2019 y hay 521 terrazas esperando un tema que debería ser prioritario". El concejal Jaime Caballero ha apuntado que, por ahora, se continúa con la reordenación de espacios y terrazas tras la pandemia y que el borrador de la norma "se retomará próximamente".

El PP ha preguntado también por los requerimientos para la devolución de un 37% por ciento de las ayudas dadas para el pago de suministros de luz y gas. Un porcentaje "muy elevado", como ha reconocido el concejal de Servicios Sociales, Iván Reinares, quien ha apuntado que, si bien la norma dice que se debe pedir esa devolución si no hay la justificación correspondiente, "se estudiará caso por caso".

Desde Ciudadanos, para cerrar el pleno, se ha preguntado por las visitas al CCR; y por el escrito de la Real Academia de Bellas Artes sobre el edificio de Bosonit, a lo que Adrián Calonge ha afirmado que "se han recogido tanto las críticas como las opiniones a favor, y todos los datos, y a todo se contestará en plazo y forma".