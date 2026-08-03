Alcalde de Logroño valora el ejemplo de urbanismo de calidad realizado en Lardero con Vitoria, con una inversión de 1,4M

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha defendido "el buen ejemplo de urbanismo de calidad" que han supuesto las obras de la calle Lardero y Vitoria que han terminado antes de plazo y con un sentir "general" mayoritariamente "positivo". Además de solucionar el problema de abastecimiento de agua, principal objetivo del proceso, se han realizado mejoras estéticas, estanciales, de accesibilidad y en todo el mobiliario.

El primer edil ha visitado estas calles junto al concejal de Movilidad, Ángel Andrés. En sus declaraciones considera que la reurbanización de este espacio se ha hecho "cumpliendo los objetivos que se habían planteado en el proyecto".

En primer lugar -añade- era fundamental solucionar el problema de abastecimiento de agua ya que "los vecinos venían sufriendo -desde la pasada legislatura- rotura de tuberías por el exterior de los edificios".

"Nos pusimos manos a la obra y gracias a una inversión de 1,4 millones de euros, hemos aprovechado para no solamente solucionar el problema del agua, que es lo que justificaba esta intervención, sino también en producir numerosas mejoras".

GANA ESPACIO PARA EL PEATÓN

Por tanto estas obras suponen un "cambio sustancial de estos dos tramos. Hemos ganado espacio para el peatón, ganamos zonas estanciales, hemos incorporado 21 árboles, se ha incorporado también mobiliario urbano y jardineras... con lo cual yo creo que ganamos todos".

"Hemos mejorado todos y cada uno de los aspectos de las calles entendiendo además que son un punto de encuentro y en donde el peatón es el protagonista junto al comerciante", ha subrayado.

Finalmente, el alcalde ha añadido que trabajarán en aquellos aspectos que queden de mejora.

Con respecto a aquellos vecinos que no se sienten identificados con el final de la obra, el alcalde ha reconocido que "todas las opiniones son bienvenidas". Aún así, indica, "hemos intentado integrar todas las sensibilidades, todas las posiciones y pensar siempre en el interés general".