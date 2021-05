Alcaldes Logroño coinciden en la "unidad" que mostraron en los proyectos importantes de ciudad para abordar el progreso

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La transformación de la ciudad desde los años 80, la evolución de la sociedad logroñesa y sus expectativas de futuro, la conservación del patrimonio y los retos a futuro han sido los ejes de análisis en el encuentro que han mantenido cinco de los siete alcaldes de la capital riojana desde el inicio de la Democracia. De sus intervenciones, todos concluyen que "saber apreciar lo bueno de la herencia recibida para seguir construyendo Logroño pensando en sus vecinos" ha sido fundamental para abordar el progreso de ciudad.

Construir ciudad, pensar en el futuro sin olvidar la historia y viendo "con orgullo" Logroño han permitido a Manuel Sáinz, Julio Revuelta, Tomás Santos, Cuca Gamarra y Pablo Hermoso de Mendoza hacer un análisis de la evolución de la capital riojana con proyectos claves como la expansión de la ciudad, la mejora de los espacios verdes, el soterramiento, la Gran Vía, la conservación del patrimonio o la digitalización. Todo ello, cada uno en su determinada época, ha permitido tener hoy el Logroño "que conocemos" para buscar el bienestar de nuestros vecinos.

LOGROÑO "SUPO ENGANCHARSE AL CAMBIO DE CICLO"

El alcalde Manuel Sáinz (1983 y 1995) ha reconocido que su época como regidor fue "difícil" pero "con muchas satisfacciones". "Ha pasado tiempo pero en la cabeza quedan cosas, éramos jóvenes pero fue un tiempo muy apasionante", ha añadido.

Sáinz ha recordado que, en esa época, se vivió un profundo cambio "de forma rápida" en todo el país y Logroño "supo engancharse a ese cambio de ciclo". En unos años "dimos un salto muy grande" con la construcción de la Universidad, la capitalidad de Logroño como comunidad autónoma con vigor en su acción política... todo ello propulsó el cambio de la ciudad a mejor a pesar de que veníamos de muy abajo".

Al principio -ha recordado- "no había muchas zonas verdes, recuerdo el parque de Pérez Galdós y el Espolón". Posteriormente "comenzó el del Carmen y ya con el tiempo La Grajera incluido en el cómputo como zona urbana, pero hubo muchos más cambios. Logroño era un desierto cultural, no había nada que hacer ni escuchar y hoy todo ha cambiado a mejor. Todo ello -ha afirmado- es parte "del mérito colectivo".

CADA UNO, "SU IMPRONTA PERSONAL"

Por su parte, Julio Revuelta, (alcalde entre 2000 y 2007) ha reconocido las palabras de Manuel Sáinz recordando que La Grajera "es un lujo que pocos tienen". Además, también ha querido dar un recuerdo, al que se han sumado el resto de exalcaldes, a José Luis Bermejo (alcalde del 95 al 2000) que no ha podido acudir al encuentro por motivos de salud.

Revuelta ha reconocido que, durante su mandato, "supimos apreciar lo bueno que nos dejaron y, después, cada uno ha sabido poner la impronta de nuestra manera de ver la ciudad". De aquella época, recuerda, "el soterramiento comenzaba a andar pero lo importante era continuar el proyecto que ya se había iniciado y que entendimos que era importante para la ciudad".

Como reto, ha recordado Revuelta, "nos enfrentábamos al crecimiento vegetativo de la ciudad que era cero hasta ese momento". La ciudad creció en torno 25.000 habitantes (más Lardero y Villamediana) y este fenómeno hizo necesario una respuesta: la ciudad creció y la gente se reubicó.

La ciudad ante ello "dobló su superficie" y también aumentó en parques, equipamientos deportivos... "fuimos capaces de reconocer y potenciar lo que heredamos como bueno e incorporar lo que la ciudad necesitaba en aquellos momentos. Era una colaboración entre todos", ha defendido.

EL PARQUE DEL EBRO Y EL FERROCARRIL

También Tomás Santos (edil de Logroño entre 2007 y 2011) ha hecho referencia "a dos cuestiones fundamentales" que recuerda de sus años de mandato. "El parque del Ebro y el ferrocarril, en ambos proyectos hemos estado conjuntamente los partidos y la gran virtud que hemos tenido las corporaciones logroñesas ha sido aprovechar los proyectos en marcha que merecían la pena".

Todo ello ha hecho que Logroño haya sido "la mejor ciudad para vivir" y, en parte, ha dicho, "ha sido gracias a la unidad que hemos tenido en temas fundamentales las distintas corporaciones".

De su legislatura, recuerda, "dimos un paso adelante en cobertura social y se pusieron en marcha guarderías, bibliotecas, centros deportivos... todo ello ha hecho que tengamos una ciudad para presumir de ella".

"LA CIUDAD ES DE LOS CIUDADANOS"

También ha intervenido Cuca Gamarra la primera y única mujer alcaldesa de la ciudad entre 2011 y 2019 quien ha explicado que, según su visión, "la ciudad es siempre un proyecto inacabado" y asegura que la clave "es entender que la ciudad no es tuya si no que es de los ciudadanos que te han dado la confianza no para hacer lo que quieras sino para que no les defraudes".

Como los anteriores ediles, Gamarra ha coincido con ellos en que "hay proyectos que han marcado la ciudad y que nos ha ido tocando dar continuidad, como el soterramiento por ejemplo, ha permitido a Logroño construir e ir hacia adelante".

De su momento como alcaldesa -recuerda- aunque la situación económica no era la mejor "pudimos seguir avanzando en proyectos muy importantes e hicimos una apuesta importante por la educación infantil y vemos que Logroño tiene mucho futuro".

"Logroño -además- nada tiene que envidiar a las grandes capitales en cultura y debemos seguir manteniéndolo porque la cultura es democracia". Además, ha recordado, "Logroño es la ciudad perfecta. Abierta, cercana... y es fundamental estar presente en la agenda nacional y partícipe en los grandes debates europeos".

Además, ha destacado, "no se trata de lo que cada uno ha hecho sino de ser un eslabón más en la historia de la ciudad".

MUNICIPALISMO

Finalmente, el actual alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, cree que "el municipalismo debería impregnar a otros estados de la política para construir lo que hemos hecho en 40 años".

"Logroño es tierra fraternal, resistente y nos toca coger el legado construido y construir sobre lo que ya está. Hoy hablamos de sostenibilidad, parques urbanos, el mar de viñas que rodea la ciudad, la huerta metropolitana... debemos cuidar y cultivar todo ello sin olvidar apostar por lo digital".

Además, reordenar el servicio público, apostar por el fluir de la ciudad para los peatones y seguir siendo una ciudad que dialoga y habla desde un centralidad es uno de sus principales retos. Además, "debemos volver a ilusionar a la gente y dar impulso transformador".

PATRIMONIO Y RETOS DE FUTURO

Con respecto a la preservación del patrimonio de la ciudad, que algunas voces críticas consideran insuficiente, los alcaldes han coincidido en que "las críticas hay que aceptarlas pero hay cosas que se han hecho bien a pesar de que pueden ir de una forma más lenta de lo que deseábamos".

Finalmente, entre los retos a futuro, la mejora del monte Cantabria, la apertura del Centro de la Cultura del Rioja, la apuesta por las comunicaciones ferroviarias con Madrid y las grandes capitales, el fomento de la igualdad y la cohesión social así como apoyar al comercio de proximidad y resolver ciertas infraestructuras de la ciudad para conectar mejor los barrios, entre otras cuestiones, han sido las aportaciones de los alcaldes para mejorar Logroño en los próximos años.