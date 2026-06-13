La alcaldesa de Calahorra entrega los diplomas de fin de curso del programa de Atención Individual y Grupal para mayores - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, junto con el concejal de Familia y Políticas Sociales, David Antoñanzas, ha entregado los diplomas a los participantes en el programa de Atención Individual y Grupal para Personas Mayores.

"Lo mejor de un día como hoy es que nos volvamos a ver y volvamos a reconocer ese esfuerzo, esas horas que habéis dedicado a mantener las capacidades en plena forma, porque es importantísimo." ha mencionado la alcaldesa Mónica Arceiz.

Sesenta personas han formado parte de las diferentes actividades que se han realizado durante todo el curso escolar. Paseos saludables, actividades de psicomotricidad o talleres, son algunas de las acciones que se han llevado a cabo.

Bajo el lema 'Cree en ti mismo, eres capaz de lograr todo lo que te propongas' se han estructurado diferentes trabajos para mantener con activos a los mayores de la ciudad.

Una iniciativa que se ha realizado en años anteriores y ha obtenido mucho éxito entre sus participantes y que siempre solicitan que se continúe llevando a cabo.