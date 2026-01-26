Alcampo invierte más de 52 millones en la reforma de 26 tiendas en nueve comunidades, entre ellas en La Rioja

Tienda reformada de Alcampo. - ALCAMPO

Alcampo ha invertido más de 52 millones de euros en 2025 en la reforma y modernización de 26 establecimientos (cinco hipermercados y 21 supermercados) repartidos en nueve comunidades autónomas.

Así, tal y como ha indicado en un comunicado este lunes, dichas inversiones reflejan su "estrategia clara" por consolidar su red comercial, "combinando grandes reformas en hipermercados emblemáticos con la modernización de supermercados urbanos y de conveniencia".

"Estas actuaciones refuerzan la apuesta de la compañía por adaptar sus tiendas a las nuevas formas de compra, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su presencia en los territorios en los que opera, con especial foco en el producto fresco y local", ha añadido la compañía, que también trabaja en la eficiencia de las instalaciones destacando nuevas centrales de frío y con gases con menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA).

MUEBLES FRIGORÍFICOS EFICIENTES

Asimismo, Alcampo ha resaltado que está apostando por muebles frigoríficos eficientes y con puertas para garantizar la eficiencia energética, así como la calidad de los productos, la modernización de los sistemas de climatización y la sustitución de la iluminación por tecnología LED de alta eficiencia.

"Estas reformas, alineadas con el compromiso de modernizar la red comercial bajo criterios medioambientalmente respetuosos, permitirán alcanzar un ahorro energético superior al 20%", ha concluido la firma.

En cuanto a la distribución de las transformaciones de los locales, Castilla y León ha sido la comunidad con mayor número de actuaciones, con una inversión global superior a nueve millones destinada a la reforma de nueve supermercados en distintas provincias. En Valladolid, la compañía ha renovado los supermercados de la calle Portillo de Balboa (800.000 euros) y el de Avenida del Estadio, en Laguna de Duero (1.035.000 euros).

LA PROVINCIA DE BURGOS CONCENTRA VARIAS ACTUACIONES

En Salamanca, se ha reformado el supermercado del Paseo de Canalejas, con una inversión de 1.114.000 euros, mientras que en la provincia de Palencia se ha acometido la reforma integral del supermercado de la calle Mayor Principal, con 1.120.000 euros.

La provincia de Burgos ha concentrado varias actuaciones relevantes, con la reforma del supermercado de la calle Francisco Sarmiento (1,9 millones de euros) y la modernización de los centros de Miranda de Ebro (700.000 euros), Medina de Pomar (700.000 euros) y Briviesca (un millón). A ello se suma la reforma del supermercado de la calle Reyes Leoneses, en León, con una inversión de 1.056.000 euros.

De su lado, la Comunidad de Madrid concentra otra de las mayores inversiones del ejercicio, con más de 13 millones de euros destinados a la reforma de cinco establecimientos.

CASI 14 MILLONES INVERTIDOS EN LA REGIÓN DE MADRID

Destaca la renovación integral del hipermercado La Vega de Alcobendas, que ha supuesto una inversión de 9,5 millones de euros, a la que se suman las reformas de cuatro supermercados en Madrid en la Calle Cerro De Carrasqueta y Calle Alcalá (1,2 millones de euros), en Las Rozas en el Centro Comercial Burgocentro (1,7 millones de euros) y en Aranjuez (1,1 millones de euros) con una inversión conjunta superior a cuatro millones de euros.

En Galicia, Alcampo ha culminado la reforma integral de su hipermercado de Coia, en Vigo, con una inversión de nueve millones de euros, una de las "actuaciones más relevantes del año que moderniza uno de los centros más emblemáticos de su red". Por su parte, el País Vasco ha sido también uno de los territorios clave en 2025, con la reforma integral del hipermercado de Irún, en el que la enseña ha invertido ocho millones de euros.

En Aragón, la compañía anunció la reforma de cuatro supermercados en Zaragoza en octubre, con una inversión conjunta superior a cuatro millones de euros, modernizando los centros en Avenida de Salvador Allende (1,2 millones), calle de Pablo Neruda (1,08 millones de euros), Aljafería en el Paseo de María Agustín (1,1 millones) y en la Calle Arzobispo Apaolaza (1,05 millones de euros).

En Cataluña, la inversión se ha concentrado en la modernización de su hipermercado de Reus, en el que la enseña ha invertido 900.000 euros, mientras que la apuesta por La Rioja se ha materializado en la renovación del supermercado de Valcuerna, en Logroño, donde Alcampo ha llevado a cabo una reforma integral con una inversión de 1,7 millones.

Por último, en el norte del país, Asturias ha sido también objeto de actuaciones relevantes, ya que Alcampo ha culminado la reforma de sus supermercados de la calle El Dorado y Laviana, en los que ha invertido de forma conjunta más de 1,5 millones de euros.