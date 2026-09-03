Alda asegura al presidente riojano que Vox "trabajará por romper la mayoría absoluta del PP" en las elecciones de 2027

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, recibe al portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, ha asegurado al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que su fuerza política "trabajará por romper la mayoría absoluta del PP y que tenga que asumir parte de nuestro programa electoral" tras las elecciones autonómicas del próximo año.

Esta ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión que, este jueves por la tarde, el presidente riojano mantiene individualmente con los portavoces de cada grupo parlamentario. Como ha reconocido Alda, el encuentro ha sido "cordial" aunque sí que le ha afeado "los tiempos utilizados" porque, al igual que ha expresado previamente la portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, "lo lógico hubiera sido que primero nos hubiera convocado a los portavoces antes de celebrar el Debate sobre el Estado de la Región y no después".

En su encuentro con el presidente, Alda también ha mostrado su queja por "el poco tiempo" que Gonzalo Capellán "dedica a los portavoces de los grupos parlamentarios". En concreto, ha dicho, "una hora al año" por lo que le ha pedido "un talante más dialogante con el resto de partidos de la oposición a quienes también nos han votado los riojanos".

Ha explicado que en la reunión también ha hablado de la "lamentable" situación que vive Ceuta a la vez que le ha dicho que "debemos hacer todo lo posible para que el Gobierno de Sánchez se vaya cuanto antes y dé paso a un Gobierno que respete y proteja nuestras fronteras con una política internacional razonable".

"PRIORIDAD NACIONAL"

En otro orden de asuntos ha vuelto a solicitar "la prioridad nacional" en vivienda, sanidad y en servicios sociales. Y, en cuestión de los menores migrantes que se encuentran en nuestra comunidad, ha pedido "las pruebas" pertinentes porque "estoy convencido de que muchos de ellos no son menores de edad".

También le ha exigido, finalmente, que "proteja al campo riojano con medidas estructurales "y que busque coherencia en este asunto con su formación política a nivel nacional y europeo".