Alda (Vox) insiste en no fiarse del Gobierno de Capellán: "Han sido dos años perdidos"

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha insistido hoy en que no se fía del Gobierno de Gonzalo Capellán tras dos años de legislatura que, en su opinión, "han sido perdidos".

Alda ha sido el segundo en reunirse, en la mañana de hoy, con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en la ronda de contactos con la que este último ha abierto el curso político.

Un encuentro de casi una hora que "ha estado bien", tal y como ha manifestado a los medios de comunicación, aunque, ha reconocido, ensombrecido por el hecho de que, desde Vox, no se fían del Gobierno del Partido Popular.

"Se abre un nuevo curso político y nuestra voluntad es tratar de llegar a acuerdos", ha indicado mientras insistía: "Entendemos que no podemos fiarnos, la aritmética parlamentaria es la que es".

Entre las cosas que ha incumplido Capellán ha señalado la falta de diálogo, que aseguró que las cosas tenían que cambiar tras la legislatura socialista, la cuota cero y tarifa plana a autónomos o suprimir chiringuitos y reducir listas de espera.

Para Alda, el PP "acierta cuando lleva a cabo iniciativas" que nacen en el seno de Vox y rechaza para luego apropiárselas, como, ha citado, "el refuerzo de la autoridad del profesorado o la rebaja de impuestos a los jóvenes y la expulsión del lobo" del listado de especies protegidas.

"Esto es un poco lo de siempre, el PP no es fiable; si de verdad quisieran llegar a acuerdos nos habrían convocado antes de elaborar los presupuestos", ha dicho.

El portavoz de Vox ha propuesto como medidas combatir la inmigración ilegal, reducción de gasto superfluo y apoyo a las familias.

Alda ha pedido a Capellán que muestre su "oposición total" al reparto de menores migrantes, para que les den un "billete de vuelta, que vuelvan con sus padres".

También ha abogado por darle un billete de vuelta "a todo el que entre de manera ilegal; el que entre de manera legal y delinca; y el que no sea capaz de adaptarse e imponga su cultura".

Le ha insistido en que la Consejería de Economía se integre en la de Hacienda; algo que, ha avanzado, Capellán le ha dicho que "no".

Ha defendido que las familias estén en el centro de todas las políticas públicas, porque la natalidad no deja de bajar, instando a que se tomen medidas para éstas. También, que se deroguen leyes "que no ayudan en nada, como la Ley de Igualdad".

Con respecto a la financiación, ha trasladado que Capellán le ha dicho que "no va a aceptar una financiación singular", porque "tiene que ser per cápita".