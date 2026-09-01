Alda (Vox) ve a Capellán "alejado de la realidad" tras su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región

El portavoz de Vox, Ángel Alda - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, ha considerado, tras la intervención del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en el Debate sobre el Estado de la Región, que éste está "alejado de la realidad".

Alda, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que en La Rioja hay "más de 75.000 riojanos que están en riesgo de pobreza y exclusión social" y, desde el Gobierno riojano, "no se está haciendo nada para solucionarlo".

Capellán, en su intervención, ha dicho, ha hablado de sanidad, pero desde Vox se ha "echado en falta cierta autocrítica". "No le he escuchado hablar de las listas de espera", ha aseverado.

Así, ha recordado que prometió que se iba a volver a las listas de espera de 2019, 47 días, pero "estamos hablando de 82 días y subiendo". Tampoco, ha añadido, se le he escuchado hablar de atención primaria.

El presidente riojano, ha afirmado Alda, "se ha rasgado las vestiduras con cuestiones como infraestructuras". Sin embargo, ha visto que "lo que tiene que hacer es no arrodillarse ante un ministro como el señor Óscar Puente, sino plantarle cara y plantar cara al gobierno de Pedro Sánchez y exigir lo que los riojanos merecemos".

En Educación ha reprochado que "no ha conseguido reducir la interinidad de los docentes" y "tampoco ha acabado con el adoctrinamiento ideológico en las aulas".

En el campo, ha dicho que es "fácil" decir que se apoya, pero luego la eurodiputada 'popular' Esther Herranz "votó a favor de Mercosur en el Parlamento Europeo".

Alda, al igual que Capellán, ha empezado su intervención ante los periodistas haciendo una mención a Ceuta y mostrando su apoyo con el pueblo ceutí. "La inmigración tiene que ser legal, ordenada y adaptarse a las necesidades de nuestro país", ha dicho.