Alexandra Ana María Ion gana el II Premio Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alexandra Ana María Ion ha ganado el II Premio Fin de Estudios en Materia de Igualdad por su Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado 'Miradas infantiles sobre el propio cuerpo: sexo y edad como factores diferenciales en Primaria'; mientras que el accésit ha recaído en Alicia Sáenz de Cabezón por su Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado 'Nuevas formas de violencia, viejas creencias: percepciones juveniles sobre la violencia de género'.

Los II Premios Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad están organizados por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica, a través de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja; en colaboración y con la financiación de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.

La entrega del Premio de Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género ha tenido lugar en la Sala de Juntas del Edificio Rectorado, con la presencia de Andrés Canga Alonso, vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica; Begoña Marañón, subdirectora General de Igualdad; Andrea Gutiérrez, responsable de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja; y las ganadoras.

Esta convocatoria estaba abierta a Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM), de cualquier rama de conocimiento, que incorporaran la perspectiva de género y/o el género como categoría de análisis, con el objetivo de fomentar la investigación universitaria comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres.

Es una de las actuaciones impulsadas dentro del Convenio de Colaboración que anualmente se firma entre la Universidad de La Rioja y la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

En esta edición, el fallo del jurado ha sido el siguiente:

Alexandra Ana María Ion, Premio Fin de Máster, dotado con 1.000 euro, por su trabajo titulado 'Miradas infantiles sobre el propio cuerpo: sexo y edad como factores diferenciales en Primaria'.

El estudio, a partir de un estudio con 102 alumnos de 8 a 13 años, analiza la imagen que el alumnado de Educación Primaria tiene de su propio cuerpo y examina si esta percepción se encuentra distorsionada, así como los referentes corporales presentes en la infancia, teniendo en cuenta variables como el índice de masa corporal, la edad y el sexo.

Entre los resultados principales se ha observado puntuaciones idénticas en la Imagen Social y Percibida e interacciones significativas entre las variables sexo y edad.

Igualmente, el trabajo resalta el efecto del egocentrismo cognoscitivo y la abundancia de referentes que perpetúan los modelos corporales normo típicos como factores que producen una distorsión en la imagen corporal del alumnado.

Finalmente, incluye una propuesta de intervención para visibilizar referentes con cuerpos no normativos y trabajar el pensamiento crítico, la empatía y la aportación de herramientas y estrategias enfocadas en la mejora de la autoestima y del autoconcepto.

ACCÉSIT

Por su parte, Alicia Sáenz de Cabezón ha logrado un accésit dotado con 300 euros con su Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado 'Nuevas formas de violencia, viejas creencias: percepciones juveniles sobre la violencia de género'. El trabajo estudia la percepción que tienen los jóvenes riojanos, de entre 18 y 25 años, sobre la violencia de género.

Los resultados evidencian que, si bien existe un conocimiento generalizado sobre conductas violentas en las relaciones de pareja, aquellas más sutiles tienden a pasar desapercibidas; y concluye con la necesidad de reforzar las políticas educativas para sensibilizar a la población joven, así como propone una intervención orientada a formarles en el acompañamiento a víctimas.

En esta segunda edición del premio se han presentado 10 trabajos, elaborados por dos hombres y ocho mujeres, lo que refleja el interés creciente del estudiantado universitario por integrar la perspectiva de género en la investigación académica.

Con este reconocimiento, la Universidad de La Rioja reafirma su compromiso con la igualdad de género, la investigación con impacto social y la formación universitaria comprometida con los derechos humanos y la justicia social.