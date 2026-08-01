Alfaro culmina la 2ª fase de las obras de Rehabilitación del Convento de la Inmaculada Concepción e inicia la tercera

Alfaro culmina la segunda fase de las obras de Rehabilitación del Convento de la Inmaculada Concepción e inicia la tercera - TURISMO ALFARO

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro ya ha recibido las obras de la Fase II y ha justificado la inversión de 2.968.232,12 euros, financiada por los fondos europeos Next Generation EU (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

Esta intervención ha restaurado la iglesia y ha creado un albergue de peregrinos mediante la rehabilitación de buena parte de las celdas y vivienda monástica que fue de uso cotidiano. También se han acondicionado salas expositivas, generando un rico recorrido para contar la historia y la cultura de Alfaro desde sus orígenes hasta la actualidad de una manera ágil, moderna y amena.

La Fase I, concluida en junio de 2024 con una inversión de 1.873.980,88 euros, de los cuales, 945.000 euro fueron aportados por el 1,5% Cultural, dieron lugar a la recuperación de la planta baja y el emblemático claustro.

Sin interrupción, en el mes de junio ha comenzado la Fase III, financiada con 1.396.185 euros del programa 2% Cultural lo que supone el 70% de una inversión total de 1.994.550 euros.

Los trabajos se centrarán en la restauración de fachadas, cubiertas y la espadaña, además del acondicionamiento de la planta primera para acoger la Biblioteca Municipal y salas para asociaciones locales.