Alivio término y lluvia en La Rioja: La Ibérica, en aviso por tormentas

El paso de una dana por el norte peninsular dejará este sábado una situación de inestabilidad - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alivio térmico llega hoy, sábado 25 de julio, a La Rioja acompañado de lluvias y tormentas en la Ibérica, zona en la que se activará un aviso de nivel amarillo.
Las temperaturas han descendido este sábado de forma generalizada y acusada en España, por lo que sólo siete provincias continuarán en riesgo por el calor, una situación de la que se salva La Rioja.
Mientras, el paso de una dana por el norte peninsular dejará este sábado una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta.
En el caso de La Rioja, esta situación afectará a la Ibérica, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel amarillo (peligro bajo) por lluvias.
Se espera una precipitación acumulada en una hora de quince milímetros y este aviso, además, irá acompañado por otro, del mismo nivel, por tormentas.
Las previsiones apuntan que ambos avisos estarán activos desde las 12:00 horas del sábado 25 de julio y hasta las 20:59 horas del mismo día.