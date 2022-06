Almunia aboga por "un necesario pacto de rentas" similar al de 1977 para "frenar la escalada de la inflación"

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista y actual presidente del Think-tank Centre for European Policy Studies (CEPS) Joaquín Almunia ha abogado este martes en Logroño por "un necesario pacto de rentas", similar al que se dio en España en 1977 con los Pactos de Moncloa, para "frenar la escalada de la inflación".

Así lo ha afirmado Almunia durante su intervención en el Foro económico de Diario La Rioja, en el que ha abordado los 'Retos económicos de España y de Europa', ante una audiencia entre la que se encontraban la presidenta de La Rioja, Concha Andreu; la delegada del Gobierno en la región, María Marrodán; el rector de la UR, Juan Carlos Ayala; y representantes de la política, la empresa o los sindicatos, entre otros sectores.

Almunia ha reseñado que "vivimos tiempos agitados, no solo en España, sino en la Unión Europea y en todo el mundo", aunque ha recordado que, en los últimos 17 años, desde el momento de su llegada a Bruselas, se han sucedido diversas crisis, entre las que ha nombrado el fracaso de la Constitución Europea en 2002, la gran crisis financiera de 2008, la crisis de los refugiados de 2015 o el Brexit, en 2016.

A todo ello, ha sumado la pandemia, en 2020, "de la que aún sufrimos las consecuencias", pero ante la que ha alabado la respuesta de la UE, "rápida y cohesionada", tanto en la compra de las vacunas como en la aprobación de los Fondos Next Generation.

Precisamente en este marco de ayudas, ha hecho referencia a un debate celebrado ayer mismo en el Think-tank que preside "en el que expertos pusieron en evidencia que el Plan presentado por España está muy bien preparado, es de alta calidad, hemos sido el primer país al que se le han reconocido fondos y que los ha recibido, y que rente a pesimismos que vienen incluso de dentro de nuestro propio país el plan va bien".

LA GUERRA DE UCRANIA.

Una situación postpandemia a la que, además, ha unido la "gran capacidad de reacción que se ha tenido ante la guerra de Ucrania, una invasión injustificada, injustificable y que atenta contra cualquier regla del orden internacional".

En palabras de Almunia, este conflicto supone, junto con otros como la transición digital o la lucha contra el cambio climático, "uno de los grandes retos de la UE, porque nos ha hecho conscientes de la necesidad de ocuparnos de nuestra propia seguridad, por primera vez en la Unión se reconoce la necesidad de contar con una visión estratégica de nuestra defensa".

Y aunque ha señalado que "de momento, no veremos un ejército único de la UE, ojalá que sí lo vean nuestros hijos", sí que ha apostado por "asegurar nuestra propia seguridad, no vaya a ser además que, en Estados Unidos venga otro Trump, que diga que la OTAN está débil y que Europa no le hace falta".

"Estamos además -ha añadido- en la obligación política y moral de respaldar a millones de ucranianos que están sufriendo la guerra, la destrucción de sus ciudades, sus casas, su forma de vida. Deben ser ellos quienes decidan si quieren ser europeos, hay que ayudarles para que su futuro sea igual que el nuestro porque quieren ser y son tan europeos como nosotros".

Algo, ha advertido, "que va a llevar a modificaciones en el seno de la propia Unión", tanto en temas de agricultura y alimentación como en la propia seguridad. "Nadie sabe cómo va a acabar la guerra, no veo ahora mismo cuál puede ser la solución, pero debemos asumir responsabilidades y ayudar a Ucrania, abriéndole las puertas de la UE, admitiendo refugiados y mandando dinero y armas", ha dicho.

Y, sin alejarse mucho de lo que supone la guerra de Ucrania, Almunia ha apuntado "el desafío de la dependencia energética, hay que acabar con la dependencia del gas ruso lo antes posible", ante lo que ha abogado por "un mercado único de la energía en Europa", no solamente apostando por las renovables, sino también por el almacenamiento de sus excedentes y por la capacidad, en el caso de España, para la regasificación.

INFLACIÓN.

Especial hincapié ha hecho el exministro socialista en otro de los retos para Europa, la inflación, que, como ha dicho, ya estaba repuntando antes del inicio de la guerra "y que, debido a ella, ha acelerado su incremento". Ha recordado momentos "en los que la inflación en España estaba casi en el 30 por ciento", a finales de la década de 1970, con la crisis del petróleo "y todos los partidos entonces fueron capaces de un pacto por las rentas y por las reformas".

Un pacto por el que ha abogado ahora "sin que eso suponga un Gobierno de coalición, ni que se tenga que renunciar a ser Gobierno o a ser oposición, entonces hubo pacto porque era necesario".

"Y hoy -ha asegurado- es igualmente necesario un pacto por las rentas en España y en otros países, un acuerdo para frenar la escalada de la inflación, junto con otras medidas para mejorar la economía y para atender a los más débiles de la sociedad, que son los que más están sufriendo esta situación".

Si bien ha reconocido que "no estamos ni mucho menos como en los 70" y que "un 2 ó 3 por ciento de inflación sí se puede asumir, compensando a los más débiles, más de un 8 por ciento como estamos ahora es imposible, los sectores más débiles de la sociedad sufren exageradamente", por lo que ha defendido ese pacto de rentas "que la UE no puede hacer, pero sí pueden animar para que se haga en cada país".

LOS RETOS DE ESPAÑA.

Por último, Almunia ha repasado los retos que tiene pendientes España, "muchos de ellos, compartidos con el resto de la UE, pero también con algunos propios, partiendo de que no nos hemos recuperado aún de la crisis financiera de 2008, devolviendo más de 40.000 millones de euros, por lo que nos está costando más recuperarnos que a otros países, y es una deuda que nos empobrece".

Por ello, y aunque hay sectores "que sí se están recuperando", como el turismo o la hostelería, "seguimos creciendo la mitad que el resto de la Unión". "Tenemos un gran potencial de crecimiento, pero no va a funcionar en el futuro salvo que se hagan muchas inversiones y, sobre todo, muchas reformas", ha afirmado.

Así, ha citado las pensiones "que es evidente, en las que ya se ha hecho una primera parte, pero falta la segunda, la más dura" o, especialmente, ha citado "que hay pocos ingresos públicos, son necesarios más esfuerzos", algo que también ha aplicado al mercado laboral "porque, aunque la situación mejora, con la actual reforma laboral no es suficiente".

También ha unido la necesidad de modernizar la universidad "con más dedicación y más recursos", destinados sobre todo a la investigación "un sector estratégico que debe ser tarea de todos"; y la importancia de resolver la financiación autónomica.

Pero, sobre todo, ha llamado a "reformar la vida política, no es posible este nivel tan bajo, el bloqueo que tenemos en instituciones como el CPGJ y me temo en el Tribunal Constitucional, no es posible el clima que se palpa en el Parlamento en cada sesión de control al Gobierno".

"No tenemos tiempo de ver qué pasa, si cambia o no el ciclo político tras las elecciones en Andalucía, eso lo decidirán los ciudadanos, en función de lo que los políticos ofrezcan la capacidad de diálogo de cada uno. Hay muchos retos esperando, no tenemos tiempo para esto", ha concluido.