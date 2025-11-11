Alonso (PSOE) cree que "esta tercera remodelación" del Gobierno de Logroño "nos da la razón" en críticas de San Mateo

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) - s

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha asegurado este martes que "esta tercera remodelación" del Gobierno de Logroño "nos da la razón" en críticas de San Mateo.

Una afirmación que el responsable socialista ha hecho, a preguntas de los medios de comunicación, en referencia sobre todo al cambio de titularidad de la Concejalía de Festejos, anunciado hoy mismo por el alcalde, y que pasa de Miguel Sáinz y Laura Lázaro a Laura Rivas.

"Esto no es normal. Esta es la tercera remodelación que hace Conrado Escobar", ha incidido Alonso, quien ha recordado que "la primera decisión que tuvo que tomar fue cuando accedió a la Alcaldía en junio del 2023, luego hizo un cambio en el verano del 2024 y ahora llega el cambio del cambio".

Luego, ha añadido, "es el tercer cambio que ya hace Conrado Escobar y esto no es normal, no ha pasado en otras Legislaturas".

Ha proseguido señalando que "esto da la razón al Partido Socialista, esto demuestra que el Partido Socialista en estos pasados San Mateo llevaba razón".

En este sentido, ha explicado que "hace mes y medio, en las fiestas de San Mateo, se echó la culpa y se culpabilizó al PSOE del fracaso de la Terraza de San Mateo". "¿Si la culpa era del Partido Socialista, por qué se cesan ahora los dos concejales de Festejos? Demuestra que el Partido Socialista llevaba razón", ha asegurado.

Por último, Alonso ha recordado que "Miguel Sáinz ocupaba también la Presidencia de de Logroño Deporte, se le quitó de ahí y ahora, de la parte de Festejos, vamos a ver si en esta Legislatura, y eso que queda solo año y medio, no se producen nuevos cambios".

"No sé si Miguel Sáinz va a terminar en esta Legislatura en sus actuales puestos, porque desde luego éste es un equipo de Gobierno que cada año o año y medio va cambiando el organigrama, y queda año y medio todavía de mandato. No sé si ese organigrama, el que se ha presentado hoy, va a ser el definitivo", ha mostrado sus dudas para concluir.