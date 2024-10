Alonso (PSOE) pide a Escobar que "rectifique" con los fondos europeos y que "deje de volar a 2050 y regrese a 2024"

Escobar dice que se ha "archivado" una denuncia contra el primer teniente de alcalde sobre Avenida de Portugal

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha reclamado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que "rectifique" con los fondos europeos, porque "no nos tienen manía, ni es una persecución". Además, le ha pedido que "deje de volar a 2050 y regrese a 2024".

Alonso ha intervenido en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se está celebrando en el salón de plenos del Consistorio logroñés. Ha indicado que los fondos europeos "han sido y siguen siendo una gran oportunidad", pero "como todas las oportunidades que se presentan una vez en la vida, necesitan ser valoradas, necesitan ser protegidas y necesitan ser cuidadas".

Por ello, ha afirmado que, como administración, hay que tener el cuidado de "leer, el de entender y el de respetar sus reglas". Además, ha apuntado que hay que "aceptar las resoluciones, aunque no siempre te den la razón", algo que "no está haciendo el PP en las a la movilidad sostenible".

Ha recordado, Alonso, que "empezaron mal desde los primeros días, después de tomar posesión", que se gestó en ese "fatídico día de mitad de agosto del año pasado, habiendo ya ganado las elecciones por mayoría absoluta, en el que consumaron su venganza, quitando, borrando y eliminando el carril bici de Avenida Portugal". "Ese día, ignorando o despreciando que no sé qué es peor, las normas reguladoras de las ayudas europeas no solicitan el cambio, y por supuesto no esperan la respuesta, y destruyen el futuro, porque la norma dice que debe permanecer cinco años ", ha añadido.

Para el portavoz socialista "su primera decisión importante como alcalde estará siempre vinculada a la revancha y al retroceso en materia de movilidad". "Después llegaron meses y meses de revisiones de actuaciones, de prácticamente todas las actuaciones pendientes en ese expediente de ayudas; y a continuación, han llegado las desestimaciones y las alegaciones".

A partir de ahí, "se han dado paso a la teoría del acoso y derribo, la teoría de los votos por encima de las normas". Por este motivo, y "por el bien del bolsillo de los logroñeses, por el bien de la movilidad sostenible y por el bien de la imagen de Logroño, le pido que no busque enemigos y rectifique de una vez".

VIVIENDA, "UN VERDADERO PROBLEMA"

Alonso ha manifestado que la vivienda "es un verdadero problema en nuestra ciudad, que no llega en el grado de intensidad de otras capitales, pero sí estamos en la peor situación de las últimas décadas, que es más grave en lo que se refiere al alquiler y especialmente para nuestros jóvenes".

Por ello, ha reclamado al Equipo de Gobierno y al resto de grupos municipales que "el problema de la vivienda protagonice nuestra conversación pública y que se ponga de manera más constante encima de la mesa". En este punto, ha manifestado que "partimos de la base objetiva de que estamos ante una superposición de ámbitos normativos y de actuación entre el Estado, la comunidad autónoma y el propio Ayuntamiento de Logroño".

Ante esto, es preciso "una necesaria colaboración, pero una colaboración que pretende ser tal debe tener un ingrediente básico, la franqueza". Ha apuntado que "la política de vivienda del Ayuntamiento de Logroño no puede ser la de desprenderse al mejor postor de nuestro patrimonio municipal, el patrimonio de todos y todas".

Sobre el asunto de la vivienda, el portavoz del PSOE ha lamentado "ahora -Escobar- nos habla de un plan que hace seis meses era de 300 viviendas y ahora son 40". Unida a esta crítica ha expuesto otra problemática existente en la ciudad "con las viviendas de uso turístico".

En materia de vivienda ha puesto en valor "las actuaciones con el Ministerio de Vivienda, que ayer no mencionó, un programa de ayuda para la rehabilitación de entornos residenciales de 4,3 millones de euros en el barrio de Lobete y que puede ser una referencia para otros barrios", así como la construcción de 24 viviendas en la Plaza de los Cuentos dirigidas al alquiler social.

"NADA NUEVO" EN AÑO Y MEDIO

En su intervención, el portavoz socialista se ha preguntado por "qué han hecho, como suyo, como propio, en este año y medio de legislatura", aunque, a renglón seguido, ha señalado que "no han hecho nada". "Llevan año y medio inaugurando aquellos proyectos de referencia que el Partido Socialista dejó listos para inaugurar, como el en Nudo de Vara de Rey, la estación de autobuses y el CCR, principalmente".

Alonso, ha añadido que "llevan año y medio revisando y empeorando los proyectos que el Partido Socialista dejó aprobados y subvencionados, como la reforma de las calles Sagasta y Duquesa de la Victoria", así como que en este periodo "solo saben retroceder, eliminar y borrar, como en Avenida Portugal".

En su intervención, el portavoz socialista ha recordado que en la legislatura anterior "se hizo un esfuerzo muy importante en conocer, en definir, en trazar líneas de futuro para nuestro comercio y nuestro turismo", pero "en un ejercicio de revisionismo partidista han decidido que ninguno de estos dos planes -en estas áreas- valía".

Ahora, el alcalde recuerda la candidatura de Logroño a capital europea del comercio de proximidad, pero "no se sabe nada sobre el estado en el que se encuentra dicha candidatura". En este punto, ha reclamado también informaciones del proyecto de San Antón.

Por otra parte, Alonso ha lamentado que el Casco Antiguo "tiene un verdadero problema con los ruidos y las molestias ocasionadas a sus vecinos" que, aunque "se está avanzado" para minimizarla, "echamos algo más de su parte". De esta zona, ha puesto en valor el "compromiso" del teatro Bretón "del Ministerio de Vivienda de poner para su ampliación 7,2 millones para un proyecto de 9,2".

"OBSESIÓN" POR LA LEGISLATURA ANTERIOR

Por su parte, Escobar le ha acusado de solamente estar "preocupado por los 120 metros de Avenida de Portugal", así como de "manera obsesiva por justificar lo hecho en la legislatura anterior". En este punto, ha señalado que "evidentemente todo aquello que pueda ser útil tiene que tener su continuidad, incluso su matiz de mejora, cuando sea necesario. Y en eso nos estamos empleando".

Les ha acusado a los socialistas de "concebir la política desde el despacho", mientras que "yo soy más de hablar con la gente, y por ello

los proyectos de Duquesa de la Victoria, Avenida de Portugal o Sagasta, cuentan con la participación de los vecinos, de los comerciantes, de los logroñeses".

Ha pedido que "se de una oportunidad" al proyecto de Duquesa de la Victoria, porque, entre otras cuestiones "se ha mejorar para tener mil metros más para el peatón". Todo ello siendo "un proyecto apoyado la gente y validado técnicamente; y que, además, cumple, entendemos nosotros, que cumple los objetivos de la financiación europea".

Sobre la situación de Avenida de Portugal, el alcalde de Logroño ha anunciado que se ha "archivado" una denuncia contra el primer teniente de alcalde, que "ha contado con el informe favorable" del Ministerio Fiscal.

Por otra parte, le ha pedido que alguien "debe responsabilizarse de cuestiones como el desastre las Cien tiendas". Ha dicho, a continuación, compartir "su preocupación" por la juventud, para reseñar cuestiones que tienen que ver con proyectos de vivienda.

Para concluir, el alcalde de Logroño le ha detallado a Alonso acciones que va a realizar el Ayuntamiento de "manera inmediata", que pasan por presentar la próxima semana las ordenanzas fiscales, o la adquisición total de la parcela de Barriocepo, así como tener en noviembre el borrador de ordenanza de terrazas, para que "esté aprobado para marzo". A ello ha unido la finalización de las obras de la Fuente de los Tilos o Duquesa de la Victoria, ésta para diciembre.