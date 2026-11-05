El alpinista riojano 'Ino' corona en una expedición tres montañas en el Himalaya nunca ascendidas

Ascensión al bautizado por la expedición española como Ro-Ni Himalaya Partner - INO

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alpinista riojano, Rubén Pérez, conocido como 'Ino', ha coronado junto al guipuzcoano Mikel Zabalza, y el navarro Mikel Sáez De Urabain, han coronado tres montañas en el valle del Jugal, en Nepal, nunca ascendidas.

La expedición comenzó el 6 de octubre con su llegada a Katmandú. Tras preparar el material y organizar las compras necesarias, iniciaron la aproximación el día 8. De hecho, durante cinco jornadas avanzaron por el valle del Jugal, atravesando pequeñas poblaciones y terrenos cada vez más remotos, hasta alcanzar el campo base a 4.700 metros, el 12 de octubre.

En un valle con tan pocas ascensiones conocidas, la experiencia de Zabalza -"probablemente uno de los alpinistas que mejor conoce esta región"-, resultó "especialmente valiosa".

La aproximación, ha explicado el alpinista riojano, "nos permitió también establecer una relación cercana con las personas que hicieron posible la expedición, entre ellas, el cocinero Farindra, cuyo nombre acabaría dando nombre a una de las nuevas vías abiertas durante la aclimatación".

TRES NUEVAS ASCENSIONES EN EL VALLE DEL JUGAL

Antes de afrontar el objetivo principal, aprovecharon el periodo de aclimatación para explorar y escalar dos montañas que no contaban con ascensiones previas conocidas.

La primera fue una torre de roca negra cuya silueta recordaba al Midi d'Ossau. "La bautizamos como Jugal Midi (5.380 metros) y abrimos la vía Overbooking, una línea de seis largos y continuación por la arista hasta la cumbre, con unos 400 metros de recorrido y dificultad MD".

La escalada "discurre por la cara suroeste y el descenso se realiza por la arista norte, hasta alcanzar un corredor orientado al oeste que permite regresar al campo base", ha señalado 'Ino'.

Posteriormente, Mikel Zabalza y el propio riojano abrieron 'Farindra', una nueva ruta de 800 metros y dificultad D en el Jugal Tic Tac (5.560 m), una cumbre situada en la misma arista que conduce al Jugal IV. La ascensión se realizó por un corredor orientado al sur, situado a la izquierda del Jugal IV.

Estas dos ascensiones "nos permitieron aclimatar y, al mismo tiempo, desarrollar el espíritu de exploración que había motivado el viaje".

JUGAL II: UNA MONTAÑA SIN ASCENSIONES PREVIAS

Todo ello, porque el objetivo principal era el Jugal II, una montaña de 6.518 metros que "permanecía sin ascensiones previas conocidas".

La línea elegida suponía superar 1.200 metros de desnivel y aproximadamente 2.000 metros de recorrido, con una dificultad de ED, M5+ y pendientes de hasta 80°.

El 27 de octubre "nos aproximamos al campo avanzado, situado a 5.200 metros, para al día siguiente comenzar la escalada", que se desarrolló durante tres jornadas.

"La inclinación de la pared y la ausencia de repisas adecuadas hacían extremadamente complicado instalar una tienda de campaña. En buena parte del recorrido, encontrar un lugar donde descansar suponía un problema técnico en sí mismo", ha afirmado para indicar que "la solución fue recurrir a la técnica de la hamaca rusa -un sistema basado en un toldo que, mediante su anclaje y tensado en la pared, permitía completar artificialmente una pequeña repisa natura-".

La importancia de encontrar una solución para los vivacs "quedó especialmente patente al conocer la experiencia de otros montañeros Romano Benet y Nives Meroi, que durante su ascensión alcanzaron un segundo emplazamiento para pasar la noche en el que la inclinación de la pared hacía extremadamente complicado instalar una tienda". Éstos, ha apuntado, por diferentes cuestiones "tomaron la decisión de abandonar y comenzar el descenso".

Por su parte, la expedición del riojano, alcanzó la cumbre del Jugal II a las 15,30 -salieron a las 07,00 horas- del 31 de octubre, completando los últimos 400 metros de desnivel. "Habíamos conseguido la primera ascensión de la montaña a través de una nueva ruta que bautizamos como Ro-Ni Himalaya Partner", ha afirmado orgulloso 'Ino'.

UN HOMENAJE A ROMANO BENET Y NIVES MEROI

El nombre 'Ro-Ni Himalaya Partner' es un homenaje a Romano Benet y Nives Meroi, dos alpinistas italianos por "los que sentimos una profunda admiración". Su trayectoria representa una manera de entender el alpinismo basada en la autonomía, la experiencia, el compromiso y la confianza entre compañeros.

Ambos completaron los 14 ochomiles sin oxígeno suplementario, siempre juntos y sin recurrir a porteadores de altura. En 2017 culminaron su proyecto con la ascensión del Annapurna I, después de casi dos décadas de actividad en las montañas más altas del planeta.

Pero su trayectoria no se ha detenido ahí. A sus 64 y 65 años, respectivamente, continúan explorando y abriendo nuevas rutas en el Himalaya. En 2023 participaron en la apertura de Diamonds on the Soles of the Shoes, en la cara oeste del Kabru South, una actividad reconocida por los Piolets d'Or en 2024.

"Su manera de afrontar las montañas, con equipos reducidos, sin oxígeno y con una gran economía de medios, constituye una referencia para nosotros", ha concluido.