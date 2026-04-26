Los alquileres en Logroño bajarán un 10,3% en el segundo trimestre en relación al primero, según IA de Fotocasa

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Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 26 abril 2026 13:44
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   LOGROÑO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los precios de los alquileres de vivienda en Logroño cuando concluya el segundo trimestre del año habrán bajado un 10,3 por ciento en relación al anterior, según prevé una inteligencia artificial de Fotocasa.

   Según la estimación del índice predictivo de alquiler 'DataVenues', el número de capitales con valores de alquiler alcistas se mantendrá en junio en 33 ciudades, igual que a cierre del primer trimestre.

   Entre las que experimentarán subidas más intensas figuran Sevilla, del entorno del 20%; Santa Cruz de Tenerife (+10%) y Palma (+8,1%).

   Por contra, la IA de Fotocasa prevé descensos en casi una veintena, los más pronunciados en Teruel (-25,6%), Logroño (-10,3%) y Barcelona (-7,9%).

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