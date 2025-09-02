Alta participación en los actos programados y la gran animación en las calles consolidan las fiestas de Calahorra

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra hace un balance muy positivo de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, celebradas entre el 25 y 31 de agosto, que han vuelto a reunir a miles de calagurritanos y visitantes en torno a la tradición, la convivencia, la devoción y la diversión.

Durante los 7 días de fiesta se han desarrollado más de 350 actos para todas las edades, desde conciertos, degustaciones, espectáculos infantiles y fuegos artificiales hasta obras de teatro, festejos taurinos, concursos y la ofrenda floral con una alta participación ciudadana.

Como siempre el chupinazo, el concierto de la orquesta Panorama, las capeas, la procesión en honor a los Santos Patronos de la ciudad, el Correfoc, los fuegos artificiales, las funciones de Gorgorito, la traca final y la corrida de toros del 31 de agosto han sido los actos más multitudinarios.

La concejala de Festejos, Raquel Moral, ha destacado que "entre todos hemos conseguido que las fiestas hayan sido un éxito y se hayan consolidado como referente cultural, además de reforzar la identidad local y el orgullo por la ciudad". El 28 de agosto el teatro Ideal colgó el cartel de no hay billetes para ver la obra 'La noche es comedia' en la que actuaron Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Miki Dkai, Xavier Deltell. Para las otras 2 obras del ciclo de teatro de fiestas se vendieron 698 localidades.

Aproximadamente 1.500 personas, entre niños y sus familiares, siguieron las aventuras de Gorgorito y las actuaciones musicales programadas por el Ayuntamiento en la Plaza de El Raso congregaron a unos 10.000 ciudadanos en total. Al concierto de la orquesta gallega Panorama asistieron alrededor 10.000 personas, más público que en 2024.

La plaza de toros se llenó prácticamente todos los días durante las capeas y la feria taurina registró un aumento de afluencia respecto al año pasado. En las degustaciones ofrecidas por las peñas, el Club Taurino, asociaciones y el Ayuntamiento se repartieron todas las raciones preparadas y el número de participantes en los concursos convocados durante las fiestas también se incrementó este año.

Las salidas de la comparsa de gigantes y cabezudos con los gaiteros, los encierros, la ofrenda floral y la procesión en honor a San Emeterio y San Celedonio son otros de los actos más concurridos de estas fiestas 2025. Todas las citas incluidas en el programa de fiestas se han desarrollado con normalidad y éxito, excepto el espectáculo de Bullfighter y el concurso de fútbol vaca que se suspendieron debido a la lluvia.

El dispositivo especial de seguridad que se activó del 25 de agosto al 31 de agosto ha permitido que las fiestas transcurrieran sin incidentes de relevancia, excepto el suceso ocurrido el 1 de septiembre tras la traca final. Hecho que el Ayuntamiento condena y lamenta profundamente.

Toda la semana ha habido más presencia policial y de guardias civiles en las calles de Calahorra y, sobre todo, en los actos más multitudinarios celebrándose con total normalidad y seguridad. El día del chupinazo, el 25 de agosto, no se produjo ningún robo y los itinerarios nocturnos seguros que llevaron a cabo la agrupación calagurritana de voluntarios de Protección Civil y Policía Local se realizaron sin incidencias.

El Ayuntamiento de Calahorra quiere agradecer a la Policía Local, la Guardia Civil y a la agrupación calagurritana de voluntarios de Protección Civil su profesionalidad y la magnífica labor que han desarrollado esta semana para garantizar que las celebraciones se desarrollaran de manera segura, permitiendo que vecinos y visitantes disfrutaran de todas las actividades. También da las gracias a las peñas locales y al Club Taurino, cuyo papel ha sido fundamental para el éxito de estas fiestas patronales de verano.

Su implicación, alegría y participación ha creado un gran ambiente festivo en las calles de la ciudad, contagiando su ilusión a todos. Asimismo, agradece a todas personas que han trabajado como los operarios del Parque municipal de obras y servicios para que todos los actos programados se hayan podido celebrar y a todos los colaboradores que aparecen en el programa, así como a todas las personas que han asistido a las actividades. Entre todos se ha conseguido que sean las mejores fiestas un año más.