El alumnado desciende en La Rioja en todos los niveles educativos salvo en FP al tiempo que aumenta el número profesores

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, informa de las novedades del próximo curso escolar 2026/2027 en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado desciende en La Rioja en todos los niveles educativos salvo en FP en el curso escolar 2025/2026 -que se inicia este miércoles-, hasta alcanzar los 50.494 estudiantes, al tiempo que aumenta el número profesores, que será de 4.745 en los centros públicos y 1.446 en la red concertada, según datos que ha dado a conocer el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández.

En cuanto a la evolución del alumnado, Fernández ha afirmado que "el número total de alumnos consolida la tendencia observada en los últimos años". Como en años anteriores, se aprecia un descenso en Infantil (-3,05 por ciento) y Primaria (-2,22 por ciento) debido a cuestiones demográficas, si bien ese descenso de la natalidad parece que empieza a llegar a los primeros cursos de ESO, donde el número de estudiantes disminuye "levemente" (-0,8 por ciento).

Por otra parte, se observa un ligero descenso del número de alumnos de Bachillerato (-1,92 por ciento) que va acompañado de un incremento en el alumnado de FP de grado medio (+2,29 por ciento) y que puede obedecer a un cambio de tendencia en el alumnado que finalizan la ESO decantándose en mayor medida por la FP como opción para continuar su formación.

En lo que respecta a la Formación Profesional, estos estudios continúan sumando alumnado, lo que confirma "el reconocimiento y prestigio de nuestra FP, cada vez más demandada", ha subrayado Fernández. En concreto, hasta la fecha, el número de estudiantes matriculados supera los 8.700 y se espera que dicha cifra se incremente significativamente ya que "el periodo de matriculación extraordinaria permanecerá abierto hasta mediados de octubre".

CIFRA RÉCORD DE DOCENTES CON MÁS DE 6.000 PROFESIONALES

Respecto al profesorado, este curso nuevo curso 2026/2027 comienza con un aumento de docentes hasta alcanzar los 6.191 una "cifra récord que refleja la firme apuesta de este Gobierno por la educación, garantizando la prestación de un servicio de calidad dotado con personal especializado".

En concreto, con fecha 1 de septiembre se han incorporado 4.745 docentes en los centros públicos y 1.446 en la red concertada. También ha recordado que, "en el empeño de este Gobierno por aportar estabilidad y reducir la tasa de interinidad", este curso se incorporan todos los profesionales que han superado los procesos selectivos convocados este año, donde se ofertaron 120 plazas en el cuerpo de Maestros.

Además, con el objetivo de "continuar bajando la tasa de interinidad, en mayo de este año se ha aprobado una Oferta de Empleo Público docente correspondiente al año 2026 que asciende a 107 plazas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, cuya convocatoria se publicará en el próximo año 2027 y a las que se añadirán las plazas que quedaron desiertas en la convocatoria de 2025".

En materia de personal, el curso 2026/2027 viene marcado por una serie de mejoras alcanzadas a largo del pasado curso escolar que han supuesto la mejora de las condiciones laborales del personal interino, como "la no obligatoriedad para las jornadas de un tercio, el avance progresivo del cobro de los meses de verano, proporcionar una mayor información en las características de los destinos ofertados, el reconocimiento como experiencia laboral del periodo de vacaciones no disfrutadas, la incorporación del profesorado interino a los centros un día antes de la llegada de los alumnos, la ampliación de la reserva de destino en los llamamientos de verano en caso de incapacidad temporal, entre otras", ha detallado el viceconsejero de Educación.

GRAN IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En materia de infraestructuras educativas, Fernández ha destacado las recientes inauguraciones de las escuelas infantiles de Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo, que junto con Cervera del Rio Alhama, que han permitido incrementar la oferta de este nivel educativo en 157 plazas.

Por otro lado, en cuanto a la construcción de nuevos centros educativos, el viceconsejero ha resaltado la próxima finalización, en enero de 2027 del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria en Agoncillo, perteneciente al CRA Las Cuatro Villas, por un importe de adjudicación de 4,9 millones de euros. Además, se encuentra en plena ejecución la construcción de un nuevo colegio de educación infantil, primaria y secundaria en Pradejón, con un importe de adjudicación de 13,8 millones de euros, y está prevista la próxima adjudicación de las obras de ampliación del complejo educativo de Villamediana de Iregua por un importe de 13,7 millones de euros y cuyas obras comenzarán en breve.

En este sentido, Fernández ha informado de la próxima licitación de un nuevo colegio de educación infantil y primaria en la localidad de Nalda, perteneciente al CRA Moncalvillo, por importe de 4,8 millones de euros; así como la licitación de la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de un nuevo Centro de Educación Especial en Logroño, la redacción del proyecto de las obras de construcción de un nuevo colegio de educación infantil y primaria en Ollauri y del nuevo edificio de Infantil del CEIP Varia, de Logroño.

En cuanto a las obras finalizadas durante este último curso escolar, Fernández ha destacado la tercera y última fase de la reforma de la envolvente del IES Hermanos D'Elhuyar de Logroño, por importe de 2,3 millones de euros.

RED DE AYUDAS PARA TODAS LAS FAMILIAS

Por otra parte, el viceconsejero ha destacado la red de ayudas del Gobierno regional que permite "atender las necesidades de las familias más vulnerables para lograr que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades". Entre estas ayudas, ha mencionado el programa de gratuidad de libros de texto, que este nuevo curso beneficiará a un total de 26.882 alumnos riojanos.

Como principal novedad, en el presente curso 2026/2027 se procederá a la renovación de los libros de texto de los cursos impares: 3º y 5º de Educación Primaria, 1º y 3º de ESO, y 1º de Ciclos Formativos de Grado Básico. En el resto de cursos, la gratuidad de libros funcionará en su modalidad de reposición. Además, se prevé conceder más de 3.000 ayudas para libros de primer y segundo curso de Primaria, con una cuantía de 605.000 euros. Del mismo modo, unos 2.900 escolares utilizarán el transporte escolar gratuito, un servicio cuyo coste supera los 3,9 millones de euros anuales.

Respecto al importe de las ayudas al comedor escolar para alumnos no transportados, la convocatoria de este curso asciende a 3,1 millones de euros. Se estima que se beneficiaran de estas ayudas más de 3.500 alumnos.

En la educación infantil de 0 a 3 años, Fernández ha recalcado que "el Gobierno considera esta etapa una fase clave y esencial en la educación, y en la que La Rioja ha sido pionera". En este sentido se ha referido al reciente anuncio del Presidente de Gobierno para el programa de ayudas bono infantil, que a partir del próximo año incrementará su cuantía en 500.000 euros superando los 12 millones de euros con la finalidad de que la educación en este tramo de edad sea gratuita en La Rioja. El pasado curso se beneficiaron de estas ayudas más de 3.500 niños y niñas.

Respecto a la innovación educativa, el viceconsejero de Educación ha declarado que, se trata de "otra de las prioridades de este Gobierno", motivo por el que se está constituyendo "un eje fundamental de la capacitación docente, ofertándose formaciones específicas y adaptadas a los distintos niveles educativos para que todos los profesores riojanos puedan obtener la correspondiente acreditación en competencia digital".