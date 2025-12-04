El alumno del colegio San Andrés de Calahorra, Dylan Alexis Villavicencio, preside el pleno infantil por la Constitución

El alumno del colegio San Andrés Dylan Alexis Villavicencio ha presidido el pleno infantil con motivo del Día de la Constitución Española - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escenario del teatro Ideal se ha convertido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra para celebrar la sesión plenaria infantil con motivo del 47 aniversario de la Constitución Española el próximo 6 de diciembre.

El alumno del colegio San Andrés, Dylan Alexis Villavicencio, ha presidido el pleno como 'alcalde' y los estudiantes José Manuel Hernández, Malak Saidi, Marcos Bella, Clara Francés, Irene Bazo, Xabier Martín, Eider Guillot, Javier Ayensa, Yorman Rodríguez, David Hernando, Sofía Belloso, Lucas Gutiérrez, Gabriela Bianca Enache, Laura Iana Buda, Alejandra Serrano, Carlos Marín, Ana Irisarri, Néstor Celorrio, Marta Fernández y Luca González han sido los 'concejales' de la Corporación municipal por unas horas.

Todos, los 21 escolares de los siete colegios de Educación Primaria de la ciudad han leído 24 artículos de la Carta Magna, el marco legal fundamental del Estado español.

Tras la lectura el 'alcalde' y los 'concejales' han firmado el acta de la sesión plenaria infantil en presencia de la secretaria general del Ayuntamiento de Calahorra, Belén Revilla. Antes del inicio de la sesión plenaria infantil la alcaldesa de Calahorra,

Mónica Arceiz ha explicado los símbolos de España como el himno, la bandera y el escudo y la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández, ha recordado algunos de los principales artículos de la Constitución Española.

También todos los asistentes han escuchado el himno de España que ha sonado en el Ideal ante más de 250 alumnos de 3º de Educación Primaria de los colegios Aurelio Prudencio, Quintiliano, Ángel Oliván, Teresianas, San Andrés, San Agustín y La Milagrosa y sus profesores. Al finalizar este pleno infantil se han repartido banderas de España y el libro 'Aventura en el Parlamento de La Rioja' a los escolares asistentes.

Al acto han acudido también la vicepresidenta primera del Parlamento de La Rioja, Mª Teresa Antoñanzas, y varios concejales del Ayuntamiento calagurritano.