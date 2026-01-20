Alumnos del Conservatorio de La Rioja mostrarán su aprendizaje y talento en tres conciertos en el Centro Ibercaja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja 'Eliseo Pinedo' mostrarán su aprendizaje y talento en el segundo ciclo de conciertos 'El Conservatorio suena en Fundación Ibercaja', que se desarrollará durante los meses de enero, febrero y marzo, en el Centro Ibercaja de Logroño.

La directora de Fundación Ibercaja La Rioja, Andrea Ruiz, y el director del Conservatorio, Carlos Blanco, han dado cuenta este martes de la programación de las actuaciones, que serán, en concreto, este jueves 22 de enero, el 19 de febrero y el 26 de marzo, todas a las 19 horas y con entrada libre previa inscripción.

Como ha señalado Andrea Ruiz en la presentación, "estamos muy contentos de llevar a cabo esta colaboración, porque desde nuestra Fundación lo que buscamos es que la cultura y la educación, sobre todo entre los jóvenes, no solo tenga visibilidad, sino que le empujemos y que crean en sus proyectos".

En este sentido, ha recordado que "en 2025, ya llevamos a cabo esta colaboración, por la cual pasaron casi 400 asistentes", de modo que "dado el interés que hay en la cultura, en los jóvenes y también en la educación cultural que viene de parte del Conservatorio, hemos creído que era muy interesante volver a llevar a cabo esta iniciativa".

Por su parte, Blanco ha señalado que "se trata de colaborar desde la parte del Conservatorio para visibilizar ese talento emergente al que formamos en el centro", mediante "este ciclo de tres conciertos que continúa al del año pasado, vista la buena recepción que tuvo tanto por parte del público como por parte de los participantes".

"Todo el trabajo que hacen los alumnos habitualmente es importante que tenga un reflejo. Nosotros habitualmente hacemos actividades, audiciones, conciertos en el propio Conservatorio, pero salir del centro es algo muy importante porque ellos les sacan de la zona de confort y empiezan a desarrollar su parte más profesional", ha explicado Blanco.

LOS CONCIERTOS.

Ha detallado que el ciclo se inaugura este jueves, 22 de enero, "con alumnado del Departamento de Cuerda Frotada y del Departamento de Guitarra e Instrumentos de Púa".

"Vamos a realizar un concierto mostrando un poco la variedad de todas las especialidades instrumentales, es decir, guitarra, instrumentos de púa, bandurria, mandolina, y en los instrumentos de cuerda frotada, violín, viola, violonchelo... Mostrar esas familias que siempre están tan unidas y que dan una visión y un repertorio muy interesante", ha apuntado.

El siguiente concierto, el 19 de febrero, "es del Departamento de Viento Metal y Percusión, con unos aspectos muy diferentes, es otra sonoridad, otro tipo de música y es interesante ver también cómo desarrolla este alumnado todas sus posibilidades fuera de su entorno natural que es para nosotros el Conservatorio".

Y finalizará el ciclo el 26 de marzo con el Departamento de Viento Madera, contando con la colaboración también en este caso de la especialidad de Canto. En algunos de estos conciertos se contará igualmente con el piano como instrumento acompañante.

Participarán alumnos de todos los niveles, desde elementales a los profesionales; de diversos estilos "porque cada alumno es un mundo, hay desde solos hasta música de cámara"; y se interpretarán repertorios "muy diversos", como en el inicial de este jueves, en el que se podrá escuchar "desde música del Renacimiento hasta composiciones actuales, de hace unos años"

Blanco ha finalizado "agradeciendo de nuevo la colaboración con Fundación Ibercaja, porque para nosotros supone salir de nuestra zona de confort, pero sobre todo dar una perspectiva al alumnado de qué es lo que ocurre cuando uno está en un escenario real".

"Y así podemos colaborar un poco también con la difusión cultural dentro de lo que es la ciudad de Logroño", ha concluido. A la hora de las inscripciones, se puede acudir a la web de Fundación Ibercaja o incluso llamar por teléfono al propio Centro.