Alumnos del Marques de Vallejo podrán continuar su internado en la reisdencia de La Laboral

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que "la gran mayoría del alumnado" usuario del internado del Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo "podrá continuar utilizando este servicio" en la residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Laboral desde la próxima semana.

En nota de prensa, ha indicado que "la Consejería de Educación y Empleo prioriza la seguridad del alumnado y de toda la comunidad educativa, después de que, como medida provisional, se cerrara la parte destinada a internado de este colegio y los estudiantes dejaran de pernoctar en él".

Ha indicado que, durante estas semanas, el servicio educativo del CEE Marqués de Vallejo ha continuado con su actividad lectiva ordinaria. Ha relatado que, "de manera inmediata" a la aparición de los desperfectos en una habitación del internado, la Consejería de Educación y Empleo solicitó un informe independiente a una empresa especializada, que ha recomendado diversas actuaciones que se acometerán de manera inminente.

Mientras se realicen estos trabajos, ha continuado, la Consejería de Educación y Empleo "seguirá garantizando el servicio de internado". Así, "la gran mayoría" podrá acudir, durante los próximos días, a la residencia del IES La Laboral, para lo que se están acometiendo distintas actuaciones, entre las que ha destacado la instalación de un nuevo ascensor para mejorar la accesibilidad del edificio.

Hasta que el elevador esté instalado, se ofertará para los alumnos con mayor dificultad de movilidad otra ubicación transitoria adaptada a sus necesidades, que se determinará en breve.