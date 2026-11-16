Amigos de la Tierra condena la muerte de dos lobos en Canales de la Sierra y pide que "se identifique a responsables"

LOGROÑO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja condena rotundamente la muerte y decapitación de dos ejemplares de lobo ibérico cuyos cadáveres aparecieron el pasado mes de septiembre en el paraje conocido como Pies de la Sierra, en Canales de la Sierra.

La asociación exige al SEPRONA y al Gobierno de La Rioja que "se investiguen los hechos hasta sus últimas consecuencias y que se identifique a las personas responsables, para que respondan ante la justicia".

Este suceso vuelve a poner de manifiesto "la preocupante situación del lobo y la necesidad de acabar con su criminalización". El lobo "no es un enemigo del medio rural, sino una especie esencial para el equilibrio de los ecosistemas, que desempeña una función fundamental en la regulación de las poblaciones de fauna y el mantenimiento de la biodiversidad", han señalado.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja "rechazamos cualquier forma de persecución contra esta especie y reiteramos que su caza debe estar prohibida". Los posibles conflictos con la ganadería "deben abordarse mediante medidas de prevención, apoyo al sector ganadero y convivencia, nunca mediante la eliminación de animales".

"Defender al lobo es defender la biodiversidad. No podemos permitir que la violencia contra nuestra fauna salvaje quede impune", han concluido.