Amigos de la Tierra considera que el nuevo incendio del vertedero de Nájera es "por la pasividad" de la administración

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra de La Rioja considera que debido a la inexistencia de medidas de prevención y a la falta de interés del Gobierno de La Rioja se está produciendo un nuevo incendio en este vertedero.

"Parece mentira que haya habido con anterioridad situaciones como la presente, pero tenemos una administración preocupada exclusivamente por la caza y exterminio del lobo", afirman en un comunicado tras conocer el nuevo incendio.

El Gobierno de La Rioja -finalizan- "ahora no solo debe centrarse en extinguir el incendio y entregarle la factura a la empresa propietaria del vertedero; además, debe realizar una investigación a fondo sobre las causas del incendio y paralizar la actividad hasta garantizar que no se vuelve a repetir".