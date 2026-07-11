Amigos de la Tierra La Rioja critica que la eliminación de la caña invasora en el río Alhama "ha sido un fracaso"

Amigos de la Tierra La Rioja denuncia que la eliminación de la caña invasora en el río Alhama ha sido un fracaso - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha criticado, en un comunicado, que los trabajos realizados recientemente en el cauce del río Alhama, a su paso por Alfaro, para eliminar la caña común (Arundo donax), "no están dando los resultados esperados". Apenas unos meses después de la intervención, las cañas "vuelven a rebrotar en una parte importante del ámbito de la actuación", tal y como muestran las imágenes tomadas estos días.

La caña común está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, ya que desplaza a la vegetación autóctona, reduce la biodiversidad y altera el funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Resulta especialmente llamativo porque el proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation y con un presupuesto de 87.687 euros, tenía precisamente como objetivo eliminar esta especie invasora, recuperar el bosque de ribera y mejorar el estado ecológico del río Alhama.

La documentación técnica contemplaba la extracción de los rizomas, el control de los rebrotes durante tres campañas consecutivas y la plantación de especies autóctonas de ribera para evitar que la caña volviera a colonizar el espacio. Sin embargo, la realidad sobre el terreno demuestra que la actuación ha sido claramente insuficiente.

Allí donde únicamente se elimina la parte aérea de la caña y no se consigue agotar o aislar el sistema de rizomas, la planta vuelve a crecer con rapidez. Las fotografías tomadas por Amigos de la Tierra La Rioja muestran precisamente esa situación: rebrotes generalizados y extensos cañaverales que permanecen prácticamente intactos.

Desde la asociación "recordamos que existen técnicas ampliamente conocidas para aumentar la eficacia del control de Arundo donax, como la extracción completa de rizomas, el seguimiento continuado de los rebrotes o el empleo de barreras físicas en puntos especialmente conflictivos, junto con una rápida ocupación del terreno mediante vegetación autóctona". Cuando estas actuaciones no se realizan de forma integral, el resultado suele ser que la especie invasora recupera rápidamente el espacio perdido.

Además, llama la atención que en numerosos tramos los taludes "hayan quedado prácticamente desnudos, sin que se aprecie una restauración suficiente mediante arbustos y árboles propios del bosque de ribera, precisamente la medida que debía consolidar la recuperación ambiental del cauce".

Amigos de la Tierra La Rioja solicita al Ayuntamiento de Alfaro que "haga pública la evaluación técnica de los trabajos ejecutados, explique por qué la caña está rebrotando de forma tan evidente y garantice un seguimiento efectivo hasta lograr la erradicación real de esta especie invasora".

La restauración de un río "no consiste únicamente en cortar la vegetación. Requiere planificación, seguimiento y actuaciones capaces de evitar que el problema reaparezca pocos meses después. De lo contrario, el resultado es una inversión pública que no alcanza los objetivos ambientales para los que fue concebida", ha concluido.