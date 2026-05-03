Amigos de la Tierra La Rioja lanza la III edición del concurso "Amigos de la Poesía y la Tierra" - AMIGOS DE LA TIERRA LA RIOJA

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha lanzado la tercera edición del certamen "Amigos de la Poesía y la Tierra", una iniciativa que combina creación literaria y sensibilización ecológica, en colaboración con la Librería Cerezo de Logroño.

El concurso tiene como objetivo promover entre la ciudadanía riojana la protección el disfrute de la naturaleza a través de la poesía.

El jurado valorará especialmente aquellas obras que aborden la ecología, la estética del entorno natural y la defensa del medio ambiente desde una perspectiva poética.

El certamen se dirige a personas residentes en La Rioja y cuenta con dos categorías: una modalidad juvenil, para participantes de entre 14 y 25 años, y una modalidad de adultos, a partir de 26 años.

Las obras, originales e inéditas, deberán presentarse en castellano y tendrán una extensión de entre 10 y 50 versos. El plazo de recepción permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

En cada modalidad se concederán dos premios, consistentes en bonos de librería y la publicación de las obras ganadoras.

Toda la información, bases completas y detalles de participación están disponibles en la página web de Amigos de la Tierra La Rioja. La organización destaca la colaboración con Librería Cerezo como un elemento clave para reforzar el vínculo entre el tejido cultural local.

Con esta iniciativa, Amigos de la Tierra La Rioja "refuerza su compromiso con la cultura como herramienta de sensibilización ambiental, apostando por la poesía como vehículo para conectar a la ciudadanía con el entorno natural y promover una mirada más consciente y comprometida con el planeta".