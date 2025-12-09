Amnistía Internacional La Rioja sale este miércoles a la calle en apoyo a víctimas de violaciones de Derechos Humanos - AMNISTÍA INTERNACIONAL LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional La Rioja invita a la ciudadanía a sumarse a las actividades que ha preparado en torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, "en un contexto de propagación de las prácticas autoritarias, crisis climática y erosión del derecho internacional".

Así, señalan que "pese a los enormes retos que enfrentamos, proponemos que personas de todo el mundo se unan para poner en valor la fuerza transformadora de la movilización ciudadana y la solidaridad".

Entre sus acciones, "un año más lanzamos la campaña 'Escribe por los Derechos', en la que pedimos a millones de personas en todo el mundo que se unan para cambiar la vida de otras personas que han sufrido violaciones de sus derechos y pagan un alto precio por defenderlos".

El mismo miércoles, se colocarán dos mesas de recogida de firmas en Logroño: una en la confluencia de las calles Gran Vía y Daniel Trevijano, de 12,30 a 14 horas y otra en la calle Portales 46, de 19 a 20,30 horas.

Este año "nos centramos en personas que luchan por la defensa y protección del medio ambiente": Guerreras por la Amazonía (Ecuador); Juan López (Honduras), asesinado en septiembre de 2024; y Madre Naturaleza Camboya (Camboya).

Además, el viernes 12, a las 19 horas, en el Centro Joven de Calahorra, el Grupo Local de Calahorra celebrará la V Tertulia Literaria por los Derechos Humanos, en torno a estos tres casos, contando además con invitados como Aarón Jiménez Muñoz, guitarrista flamenco y las y los ganadores del Primer Certamen de Poesía por los derechos humanos.

Y este mismo grupo, igualmente, desde el día 13 de diciembre y hasta el próximo 17 de enero, en la Plaza de los Derechos Humanos de Calahorra, inaugura la cuarta edición de una exposición que tiene por objeto mostrar distintos artículos de la Declaración Universal, junto a las figuras de 12 personas perseguidas por defenderlos y de las acciones realizadas por Amnistía Internacional en cada uno de los casos.

CATA ENOLITERARIA A CIEGAS SOBRE DDHH.

Por cuarto año consecutivo, el Club de Lectura La Hora Golfa invita a Amnistía Internacional La Rioja a coordinar la Cata Enoliteraria A Ciegas, en la que participan también las organizaciones Panal, Marea Blanca, Gylda, Oxfam Intermón y Rioja Acoge.

Entre las 21 y las 22 horas, en el Espacio La Rosaleda del Espolón, en Logroño, se leerá un texto relacionado con derechos humanos escogido por cada organización. Las personas asistentes intentarán descubrir la autoría y el título de los libros de los que proceden, y las organizaciones explicarán los motivos de la elección.

Por otro lado, bajo el lema 'Infancias en guerra. Crecer entre ruinas', la Red Educativa por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional La Rioja convoca la XIV edición del concurso, dirigido al alumnado matriculado en el curso 2025-2026 en Centros de Educación Secundaria de la región.

El plazo de presentación de los trabajos, en las modalidades audiovisual, literaria y dibujo/pintura, se extiende desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 6 de marzo de 2026.

'REGALA TUS PALABRAS'.

Durante el mes de diciembre y hasta el 15 de enero de 2026, la organización trabajará "una iniciativa muy bonita que llevamos promoviendo desde hace más de 20 años", "Regala tus palabras".

Este año "hemos distribuido cientos de tarjetas postales, ilustradas por Lyona Ivanova, para que alumnas y alumnos de centros educativos riojanos escriban pequeños mensajes a presos y presas injustamente encarcelados/as".

El objetivo es que "puedan recibir nuestro apoyo y solidaridad, lo que también es una forma de presionar a sus gobiernos para que las liberen".

Se escribirá a Sonia Dahmani (Túnez), abogada y personalidad mediática tunecina detenida arbitrariamente desde el 11 de mayo de 2024 y que se enfrenta a cinco procesos judiciales; Sai Zaw Thaike (Myanmar), fotógrafo condenado a 20 años de prisión por fotografiar las consecuencias de un ciclón en el país; Brooklyn Rivera (Nicaragua), líder del pueblo indígena Miskito y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, ilustra la represión sistemática en el país.