Se amplía el corte total de la carretera LR-340 en Torrecilla en Cameros hasta el día 5 de diciembre por la climatología

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adjudicataria de las obras de refuerzo de firme de la carretera LR-340 en Torrecilla en Cameros ha solicitado la ampliación del corte total de la vía hasta el 5 de diciembre, viernes, en horario de 7 a 18 horas. Durante estos días, la vía estará cortada al tráfico desde el kilómetro 19,550 (inicio de travesía) hasta el kilómetro 21,030 (glorieta con LR-330).

Así, el corte de esta vía, inicialmente previsto hasta hoy, se extenderá desde mañana, durante 7 días laborables. Esta ampliación se debe a las condiciones climatológicas adversas para la ejecución de los trabajos que han tenido lugar en los últimos días.

El corte está motivado por la envergadura de la maquinaria de asfaltado y la dimensión de la sección transversal de la carretera, persiguiendo el objetivo de acometer las obras en condiciones de seguridad suficiente tanto para los usuarios de la vía como para los trabajadores.

La Dirección General de Infraestructuras ha impulsado esta actuación para reforzar la seguridad vial de peatones y vehículos al paso por la localidad camerana. El tráfico se desviará por la LR-330 y calle Pedro Sagasta para el tramo desde el kilómetro 20,410 (intersección LR-340 con calle Pedro Sagasta) hasta el kilómetro 21,030 (glorieta LR-330). Se producirá paso alternativo de vehículos mediante semáforos en ambos extremos de la calle. Para el tramo del kilómetro 19,550 (inicio de la travesía) hasta el kilómetro 20,410 (intersección LR-340 con calle Pedro Sagasta) no existe itinerario alternativo.

No obstante, se permitirá el acceso a fincas y garajes, siempre respetando las indicaciones de los trabajadores de la obra y en función del avance la misma.