Ampliado el plazo, hasta el 16 de marzo, del XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja, dirigido a estudiantes de Enseñanzas Medias, ha ampliado su plazo de inscripción hasta el 16 de marzo. En esta ocasión gira en torno a la novela El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon.

El XIII Concurso Científico-Literario, dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, a 1º y 2º de FP Básica y 1º y 2º de FP de Grado Medio, abre el plazo de inscripción hasta el 9 de marzo. Las personas interesadas en participar deben cumplimentar el formulario disponible en https://bit.ly/FormularioXIIIConcursoCientificoLiterarioUR.

Los trabajos deben presentarse en las plantillas correspondientes, que estarán disponibles al terminar el plazo de inscripción, previsto para el 11 de marzo, en https://www.unirioja.es/actividades/xiii-concurso-cientifico...; y tienen que girar en torno a la novela El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon.

Los trabajos a concurso deben enviarse en formato digital a secretaria.emydur@unirioja.es, hasta el 11 de mayo, indicando en el asunto "CuriosoIncidente". Quienes participen deberán cumplimentar tanto la parte científica como la literaria.

El XII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja está dotado con tres premios de 400, 300 y 200 euros, respectivamente. El jurado está formado, en la parte científica, Elena Andrade (Enfermería), Gadea Mata (Matemáticas y Computación) y Carmen Bretón (Química); quienes, junto a Eduardo Sáenz de Cabezón y Héctor Busto organizan el certamen.

El jurado literario está formado por los investigadores Lorena Pérez (Filologías Modernas), Eduardo Sáenz de Cabezón (Matemáticas y Computación), así como José Javier Tejada (Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación) y Rubén Marín Abeytua (Unidad de Cultura Científica).

En las últimas ediciones el certamen ha contado con participantes de La Rioja y de otras regiones, lo que consolida el concurso como un referente a nivel nacional dentro de las actividades que aúnan ciencia y humanidades como una única cultura.

El XIII Concurso Científico Literario está organizado en colaboración con la Escuela de Máster y Doctorado, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UR, Fundación Internacional UNIVERSITAS XXI, la revista Principia, la librería Santos Ochoa y la Real Sociedad Española de Química.

Además, cuenta con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.