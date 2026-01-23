Ana Pellejero, pregonera del Carnaval 2026 de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos de Calahorra, Raquel Moral, ha desvelado el nombre de la pregonera del Carnaval 2026: Ana Pellejero. "Una carnavalera de pro, siempre dispuesta a colaborar y muy involucrada en esta fiesta. Estoy segura de que nos hará pasar un buen rato el día del pregón", ha valorado la concejala.

Por su parte, Ana Pellejero ha destacado que "le hace mucha ilusión y que está superorgullosa y feliz" de ostentar este título de pregonera.

Ha añadido que "los carnavales de Calahorra son unos de los mejores de La Rioja". Por eso, ha animado a que "la gente se disfrace, participe en los concursos y en el desfile y salga la calle, que esos días se llena de color, alegría y buen humor".

El Carnaval en Calahorra, cuya temática es 'La Naturaleza', comenzará el jueves 12 de febrero con un taller de máscaras, que se impartirá en la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' de 17,30 a 19,00 horas.

La Gala del Carnaval en la que Ana Pellejero leerá el pregón y se elegirán a la Reina y al rey o a la reina infantil del Carnaval 2026 se celebrará el viernes 13 de febrero en el teatro Ideal a partir de las 20,30 horas.

Para asistir será imprescindible presentar invitación, que puede conseguirse en la taquilla del teatro y online en www.citylok.com. Todavía quedan algunas entradas disponibles.

Durante la deliberación del jurado habrá un espectáculo de animación y a la entrada del Ideal se colocará un photocall con Malasaña.

El sábado 14 de febrero el programa incluye la fiesta-concurso infantil de disfraces a las 17,30 horas en el pabellón Europa con talleres de maquillaje, globoflexia y chuches; photocall; muñecos amigos gigantes y palomitas gratis para todos los participantes.

A las 19,00 horas comenzará el desfile infantil desde el pabellón Europa hasta la plaza de El Raso. A esa misma hora dará inicio la fiesta pre-desfile con el dj Escri hasta las 20,30 horas. También en la plaza de El Raso.

Todas personas disfrazadas tendrán que estar a las 19,45 horas en la plaza de El Raso para participar en el gran desfile de Carnaval, cuyo recorrido transcurrirá por las calles Grande y Mártires, la Glorieta de Quintiliano hasta el paseo del Mercadal. Lugar en el que a partir de las 22,00 horas se celebrará la fiesta post-desfile con los djs calagurritanos Escri, Sergio Moya y Sergio Two House hasta las 1,15 horas.

La fiesta carnavalera continuará el domingo 15 de febrero con el original concurso 'El Carnaval de Papel' a las 12,30 horas en el pabellón Europa. También habrá taller de chuches, photocall y palomitas gratis para todos los participantes.

De 15,00 a 18,00 horas el Centro de Participación Activa celebrará su baile de Carnaval con concurso de disfraces y a las 17:00 horas la monitora Sali volverá con su Zuma Carnaval Party en el pabellón Europa. La entrega de premios pondrá fin al Carnaval calagurritano 2026. A las 18,00 horas en el pabellón Europa se concederán los galardones a los ganadores de los concursos de disfraces de las categorías infantil, adultos y desfile. También se efectuará el gran sorteo.

A continuación, comenzará el desfile hasta la plaza de El Raso para la quema de Malasaña y la traca final del Carnaval.

CONCURSO DE DISFRACES

El Ayuntamiento de Calahorra repartirá más de 7.000 euros en premios, en metálico y en especies, en el Carnaval 2026.

El plazo para inscribirse en todos los concursos de disfraces ya está abierto online en la página web www.desafiodebandas.com/carnaval. Además, la inscripción se podrá formalizar presencialmente media hora antes del comienzo de cada concurso.

Se han convocado concursos para todas las edades como el de la Reina y rey o reina infantil del Carnaval, el de disfraces infantil y de adultos y el de 'El Carnaval de Papel'. Se distinguen varias categorías: individual y parejas, grupos y mejor animación.

Se entregarán 5 premios en cada concurso, excepto en el de Reina y rey o reina infantil, y un premio especial al mejor disfraz relacionado con 'La Naturaleza', la temática del Carnaval de este año.