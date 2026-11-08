Una anciana de 90 años fallece por causas naturales tras desmayarse en una calle de Haro

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una anciana de 90 años ha fallecido este mediodía por causas naturales en una calle de la localidad de Haro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 12,04 horas de este domingo, una particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias del desmayo de una mujer en vía pública en la calle Federico García Lorca, número 6, de la localidad de Haro.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y se ha dado aviso a Policía Local de Haro.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios han confirmado la defunción y certificado la muerte natural de la mujer, de 90 años de edad. Los servicios funerarios han sido avisados por los familiares.