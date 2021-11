Andreu asistirá a la reunión de presidentes autonómicos en Santiago ya que se ha recuperado el espíritu inicial

LOGROÑO/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, asistirá finalmente a la reunión de presidentes autonómicos, convocada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el 23 de noviembre, ya que entiende que se ha recuperado el espíritu inicial, según ha podido conocer Europa Press.

Precisamente, la jefa del Ejecutivo riojano anunció el pasado 14 de octubre que no iba a acudir al encuentro, previsto en ese momento para el 2 de noviembre, porque se iban a abordar temas que "no tienen que ver con el origen de esa reunión de presidentes".

Ahora, Andreu, al recuperarse el espíritu inicial de la reunión, ha decidió acudir a la misma que se desarrollará el 23 de noviembre en Santiago de Compostela.

De hecho, está misma mañana Feijóo ha reivindicado este viernes dicho encuentro, al margen de cuestiones partidarias. "Nosotros vamos a hablar de los problemas de la gente", ha subrayado.

Preguntado este viernes por la reunión que de los presidentes autonómicos socialistas, convocados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Feijóo ha interpretado que se trata de un encuentro "para hablar de temas importantes, uno de ellos, la financiación de las comunidades autónomas".

Dicho esto, Feijóo ha contrapuesto que la reunión en la que él ha citado a otros siete presidentes autonómicos --Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura-- "no es de partidos políticos". "Por lo tanto, nosotros vamos a reunirnos sin pedir carné, ni afiliación. Aquí no se viene a representar ni al Partido Socialista ni al Partido Popular ni al Regionalista cántabro; aquí se viene a representar a los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas, en las ocho que nos vamos a reunir", ha apuntado.

La reunión convocada por Feijóo fue inicialmente señalada para el 2 de noviembre, pero hubo una petición de aplazamiento, como así dijo el dirigente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y finalmente quedó fiada para el 23 de este mismo mes. La presidenta de la Rioja, Concha Andreu, se descolgó del primer encuentro.

Este mismo viernes, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha confirmado que acudirá a la cita promovida por su homólogo en Galicia para hablar sobre financiación autonómica, al respecto de lo que ha rechazado que esta reunión se convierta en un "frente" contra el Gobierno de Sánchez ni contra el resto de autonomías.

Feijóo ha defendido, de nuevo, que el interés del encuentro está radicado en abordar las cuestiones que afectan a las personas. "Siempre ha sido así, en las reuniones que hemos tenido en Castilla y León, en Asturias y en Aragón, siempre ha sido así", ha remarcado.

El dirigente gallego ha señalado que "conoce" a los presidentes autonómicos que se han dado cita para el próximo 23 de noviembre. "Lo sé muy bien, van a venir a hablar como presidentes autonómicos y no como partidos políticos porque, si no, lógicamente, no los hubiese convocado", ha certificado.

Así las cosas, ha insistido en que él no "convoca a nadie para hablar de partidos políticos". "Yo convoco a mis colegas como ellos me convocaron antes. Vamos a hablar de los problemas de la gente, no vamos a hacer interpretaciones políticas. Siempre ha sido así y estoy convencido de que seguirá siendo así", ha sentenciado.