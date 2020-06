Andreu defiende gestión Covid-19 en La Rioja y exigirá "de manera proporcional al esfuerzo" los fondos necesarios

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido la gestión de su Ejecutivo en la pandemia del Covid-19 asegurando que nuestra comunidad "está destacando por su buen hacer" y recuerda que "La Rioja ha hecho 100 PCR por cada 1.000 habitantes". Además, ha indicado que "exigiremos de manera proporcional al esfuerzo realizado los fondos necesarios para salir adelante y no dejar a nadie atrás".

Concha Andreu ha respondido así a dos preguntas en el Pleno que este jueves se está celebrando en el Parlamento de La Rioja. Con respecto a la primera de ellas, el diputado del PP, Jesús Ángel Garrido, quería saber, tras casi tres meses de la declaración del estado de alarma, "porqué La Rioja es la tercera comunidad autónoma de España con el mayor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes".

La presidenta ha sido contundente en su respuesta: "Si no analizas, no detectas" y ha afirmado que "al hacer más test, se han detectado más casos de contagios y de fallecidos".

Así, ha reiterado, "al haber hecho más test que otras comunidades se han detectado a muchas personas fallecidas por Covid-19" que, de otra forma, no se hubiera podido certificar.

Por su parte, y ante las comparaciones de los populares con las cifras en otras comunidades autónomas como Andalucía o Galicia, Andreu ha respondido que en la primera se han realizado 22 PCR por cada 1.000 habitantes y en Galicia 57 cuando en La Rioja se han realizado 100.

Aún así, ha recordado, "la Covid-19 no entiende de límites geográficos" pero, en cualquier caso, "el trabajo de contención del contagio en nuestra región y la labor de los sanitarios han sido alabados por el Ministerio de Sanidad y organismos internacionales".

"Con nuestros errores -ha continuado- se han hecho las cosas bien" porque, desde el primer momento, "escuchamos e hicimos caso de las indicaciones de la OMS que nos dijeron que, en la primera parte de la pandemia, era muy importante tener controlada a la población contagiada, después tomamos la decisión de cerrar físicamente los centros de salud y, finalmente, hemos dado la vuelta al sistema hospitalario riojano".

Por su parte, el Partido Popular considera que las respuestas de la presidenta son "poco honestas" y parece que "tiene miedo a decir la verdad" porque "hay muchas denuncias de sindicatos o entidades profesionales, por ejemplo, que no opinan lo mismo". Lo único que parece, según el PP, "es que el Gobierno quiere enterrar la crisis del Covid-19 a costa de la verdad".

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

En otro orden de asuntos, la presidenta del Gobierno de La Rioja ha afirmado al grupo de Ciudadanos que su Ejecutivo "trabajará para conseguir y recibir todos aquellos fondos que sean necesarios para paliar los daños sufridos por la pandemia".

El diputado 'naranja', Pablo Baena, quería saber "a qué cantidades de los mecanismos de financiación extraordinarios para afrontar la recuperación de la crisis del covid-19 (Fondo de Liquidez No Reembolsable del Gobierno de España, Fondo de Reconstrucción Económica de la Unión Europea) aspira a conseguir del Gobierno para La Rioja".

Una pregunta "importante" para Cs porque, según ha afirmado Baena, "queremos conocer la previsión porque el presupuesto actual no sirve y debemos cuantificar el tamaño económico de lo que se nos viene encima".

La presidenta del Gobierno regional ha recordado a Baena que "durante la crisis del Covid-19 no teníamos un manual de instrucciones para actuar y lo estamos haciendo con escucha permanente y con la máxima colaboración con el Gobierno de España".

"En la vía económica, La Rioja y el resto de ccaa han recibido fondos para reforzar los servicios públicos y luchar contra la pandemia, entre ellas, 16 mil millones de euros que se van a transmitir a las ccaa a fondo perdido".

Además, el Gobierno de España "ha tomado la iniciativa y ha liderado una respuesta europea contundente ante la pandemia con avances importantes como los 750.000 millones de euros del fondo de emergencia".

Con todo ello, ha afirmado Andreu, "estamos haciendo un enorme sacrificio económico para la lucha contra el Covid-19 y no le quepa duda de que vamos a exigir, de manera proporcionar al esfuerzo realizado, los fondos para La Rioja. No nos vamos a conformar con el tanto por ciento que nos corresponde por comunidad. Voy a ser muy exigente porque nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás".