Andreu defiende la necesidad de que el sector del vino apueste por la digitalización y la I+D

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido la importancia de que el sector del vino apueste por la digitalización y la I+D que permitirá "diversificar los modelos de negocio; crear nuevos nichos de mercado y favorecer el emprendimiento, con la posibilidad de atraer a jóvenes y mujeres al medio rural".

Durante su intervención en la apertura del II Congreso Nacional de Digitalización y Vino, Wine Next Generation, organizado por la Federación Española del Vino, Andreu ha subrayado la apuesta del Gobierno de La Rioja por "la transformación verde y digital del sector a través del Plan de Transformación de La Rioja y de su proyecto concreto: Ennoregión" y ha remarcado la necesidad de "impulsar la digitalización del sector del vino en sus diferentes ámbitos, identificar tendencias y buscar sinergias entre este sector y las empresas del sector tecnológico para acercar, facilitar y acelerar el proceso de digitalización en el mundo del vino".

La responsable del Ejecutivo regional ha recalcado que La Rioja es conocida en todo el mundo por ser "tierra de vino", pero también es sede de "muchas y buenas empresas tecnológicas que conforman un sector potente y dinámico en la región".

Ha defendido la importancia de la digitalización y de apostar por la I+D en el sector primario y agroalimentario como instrumento de transformación que ayude a "mejorar su competitividad, a ser más rentable, y a reducir la huella medioambiental, apostando por una mayor eficiencia en la utilización de los cada vez más escasos recursos naturales; algo clave ante las actuales crisis climática y de biodiversidad". Además, ha destacado que permite incrementar "las oportunidades en el medio rural, fijando población a través del emprendimiento y atrayendo talento.

Para avanzar en ese camino hacia la transformación del sector, ha asegurado que se cuenta con las herramientas necesarias y ha afirmado que "el Plan Estratégico de la PAC; el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España; el Plan de Transformación de La Rioja y la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, impulsada por el Ministerio de Agricultura, establecen las coordenadas de esta revolución de la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario".

Según ha insistido, las instituciones públicas deben estar "para ofrecer soluciones al sector, no para generar problemas donde no los había; para apoyarle en la defensa de sus intereses, acompañarle y hacerlo crecer, no para restarle y dividirlo; para cuidar y preservar un modelo de éxito que nos reporta prestigio internacional, no para romperlo, y para aportarle seguridad y certezas en un escenario en el que no faltan los desafíos, no para generar más inseguridad e incertidumbre".

"En todo lo anterior, el sector del vino y el sector digital, juntos o por separado, van a encontrar un aliado firme y leal en este Gobierno de La Rioja", ha aseverado.

La presidenta de La Rioja ha concluido su intervención manifestando que "la alta capacitación técnica, el carácter emprendedor y el perfil innovador de nuestro sector agrario y agroalimentario, sumado al apoyo que las políticas públicas van a ofrecer para esta transición, nos colocan en una excelente posición de partida para avanzar hacia el futuro".